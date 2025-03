V načrtu digitalno orodje za pomoč pri prepoznavi redkih bolezni

"S tem bo omogočena hitrejša pot do postavitve diagnoze že na primarni ravni," je poudarila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Pri bolnikih z redko boleznijo namreč od pojava simptomov do postavitve diagnoze še vedno v povprečju mine od štiri do pet let, je opomnila.

Redke bolezni je po njenih besedah težko diagnosticirati, ker so klinično heterogene in se pri mnogih bolnikih pojavljajo z nespecifičnimi simptomi, ki so skupni mnogim boleznim. Ta ukrep je zato usmerjen na skrajšanje časa do postavitve diagnoze, je poudarila ministrica.