V nadzoru označenega goriva za kmetijstvo Furs ugotovil eno kršitev

Finančna uprava je namreč od 1. januarja letos do 15. februarja izvedla 116 nadzorov nad porabo goriva za kmetijstvo in ugotovila le eno kršitev, ko se gorivo namenjeno za kmetijstvo ni nahajalo v kmetijski mehanizaciji. "Pri običajni kontroli uporabe označenega goriva (ne glede, ali gre za GK ali običajno kurilno olje) na cestah (ne glede ali gre za upravičenca do nakupa GK ali ne) pa je delež kršiteljev znašal 5,2 odstotka, kar je povsem primerljivo s preteklimi leti," so sporočili s Fursa in pojasnili, da zaradi ukrepa vlade oziroma spremembe zakonodaje delež odkritih nepravilnosti ni porasel. Sicer pa je, v primeru kršitev, za posameznika predvidena globa v višini od 400 do 5.000 evrov.

Spomnimo, da je z letošnjim letom z novelo Zakona o trošarinah (ZTRo-1C) vlada za dodatno pomoč v kmetijstvu omogočila, da se lahko za uporabo v kmetijstvu uporablja označeno GK z nižjo trošarino. To pomeni, da lahko kmetje, ki imajo zadostno količino površin, od letos na bencinskih črpalkah kupijo in posledično, v kmetijski mehanizaciji, uporabljajo cenejše označeno GK namesto dražjega neoznačenega običajnega dizelskega goriva.

Se pa označenega GK še vedno ne sme uporabljati v vozilih, ki ne spadajo med kmetijsko mehanizacijo, zato Furs, ki je pristojna za kontrolo tega področja, izvaja nadzore nad namensko uporabo pogonskih goriv.