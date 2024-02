V naglici zaradi poškodbe sina izgubil torbico z 2000 evri, voznik jo je brez pomisleka vrnil

Vodja ljubljanskih Kavalirjev Zoran Stojinović pripoveduje, da ga je v soboto poklical voznik kavalirja, ki mu je povedal, da je našel prestižno torbico z večjo vsoto denarja, ključi in dokumenti. Voznik ga je prosil, če lahko izsledijo voznika izgubljene torbice. Ta je bil, kot pravi, klica zelo vesel in z vsemi vozili kavalirja so takoj šli v akcijo in se odpravili na mesto dogodka in poskusili poiskati lastnika. Nato je Stojinović s pomočjo dokumentov izsledil podatke o lastniku, lastnik je kmalu vrnil klic. "Ne morem pozabiti tega občutka, rekel nam je, da ne more verjeti in da vračamo vero v pošteno življenje." Lastniku so vrnili torbico z vsebino.