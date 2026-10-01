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V 16 dneh od Šembij do Pariza

Šembije / Pariz, 01. 10. 2026 19.51 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Marc Vadnjal

Potreboval je srečo in veliko napora. Po neverjetnih 1300 kilometrih teka s Krasa do Pariza, je Primorec Marc Vadnjal pot zaključil s pozdravom skozi okno stanovanja v mestu ljubezni, kjer je živel 13 let.

Ultramaratonski tekač Marc Vadnjal je v 16 dneh pretekel 1300-kilometrov dolgo pot od domačih Šembij pri Ilirski Bistrici do Pariza in s tem izpolnil večletno srčno željo. Kljub vnetju kosti pod kolenom med potjo, skromno pravi, da pot z 20.000 višinskimi metri ni bila poseben podvig. Na koncu pa se ni najbolj razveselil pogleda na Eifflov stolp, temveč nečesa čisto posebnega.

Marc Vadnjal se je na 1300-kilometrsko pot proti Parizu odpravil skromno, kot je tudi sam. 29. avgusta ob 3. uri zjutraj se je odločil, da je napočil dan, ki ga je načrtoval štiri leta.

"Mnogo dejavnikov vpliva na to, ampak ko se ti združijo v pravo smer, copate, je odločitev zelo, zelo hitra," razlaga.

V nahrbtnik je zložil najnujnejše, v Googlov zemljevid vtipkal 'Pariz' in zakorakal v noč. Prvi dan je pretekel skoraj 100 kilometrov ter si zatočišče poiskal kar na paletah. Naslednje dni je dolžino poti prilagajal prenočiščem. Prečkal je italijanske Dolomite in prešel v Švico.

Nato pa so se mu vnele podkostnice. "Tisti dan sem mislil, da bom moral zaključiti," pripoveduje ultramaratonski tekač.

Zjutraj se je s težavo premaknil, vzel si je dan za počitek in razmislek ter našel rešitev. "In naslednje jutro sem ugotovil, da če 'meče' nogo na poseben način, da je ta bolečina znosna."

Bolečine je bilo nato vse manj, želje po cilju vse več. Še posebej, ker mu je pot več let preprečevala poškodba kolena, kazalo je že, da bo moral na operacijo, nato mu je uspelo s pomočjo rehabilitacije.

16. dan je prispel v Pariz – z željo, da obišče stanovanje, kjer je preživel svojih prvih 13 let. Po večurnem čakanju se mu je nasmehnila sreča in nova lastnica ga je spustila v prvi dom. "Cel sem se tresel od razburjenja, veselja, ona pa se je cela tresla, ker je neznanega človeka spustila naprej."

Med potjo je redno govoril z ženo, doma pa so ga pričakali bližnji in sokrajani. "Vsi ponosni, nimamo besed, to si je zmeraj želel in mu je uspelo," pravi Marcov tast Dušan Hrvatin. "Marca seveda vsi poznamo, je en krasen, priden mizar. Ne morem verjeti, da je to naredil, vsa čast," prikimava tudi njegov sokrajan Srečko Srebot.

To namreč ni njegov prvi podvig: prehodil je že slovensko transverzalo, v 21 urah prišel od doma do Triglava, v 10 letih je redno na stopničkah različnih tekov, posebej trailov. In ker cilje vedno izbira spontano, nam naslednjega seveda ni želel izdati.

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tek Pariz Mark Vadnjal ultramaratonski tekač

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