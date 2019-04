V nahrbtniku ugrabitelja avtobusa odkrili konopljo in amfetamine

V nahrbtniku, ki ga je ugrabitelj avtobusa pustil na drugem avtobusu, je policija našla manjše količine konoplje in amfetaminov. Policisti so namreč že pred dogajanjem na mestnem avtobusu dobili podobno prijavo voznika avtobusa, ki je peljal iz Ljubljane proti Kranju. Ta jim je povedal, da je bil na avtobusu moški, ki je po telefonu ves čas omenjal "specialce, nato pa izvlekel izvijač in z njim začel mahati". Na prvi postaji v Ljubljani je izstopil, za sabo pa pustil nahrbtnik. Prav po vsebini tega so ugotovili, da gre za istega moškega.

Vzrok smrti še ni znan

Spomnimo, da je malo pred 21.00 uro v četrtek zvečer 49-letni Kranjčan sredi Ljubljane ugrabil mestni avtobus, vozniku pa z izvijačem grozil, naj zapelja proti obvoznici. Voznik je nato namerno zapeljal čez rdečo luč in nase opozarjal tudi z mahanjem in uporabo utripajočih luči, kar je opazila policija. Ta je nato uspela prestreči avtobus, preden je zapeljal proti na avtocesto.