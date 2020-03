V folklorni skupini, ki deluje že 35 let, najstarejša plesalka šteje skoraj 90 let

Bistrica ob Dravi je nekaj posebnega, so prepričani tamkajšnji prebivalci. Od 1300 jih je približno 50 starih več kot 80 let, kar 13 je takih, ki so že dopolnili 100 let ali pa se temu približujejo. Večina je žensk in še vedno zelo aktivnih. Da jim ni dolgčas in da ohranjajo kondicijo, skrbijo v kulturno umetniškem društvu Svoboda, kjer že 35 let deluje Korenina, najstarejša folkorna skupina v Sloveniji.