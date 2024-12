V Nami vročica prazničnega nakupovanja narašča

OGLAS

Če vas je december zaradi tisoč in enega opravka ujel nepripravljene in še nimate izbranega popolnega prazničnega stajlinga ali daril za svoje najbližje – brez skrbi! V Nami smo tu za vas. Nama je popolna destinacija za vse, ki iščete večni praznični glamur in darila, ki bodo razveselila vsakogar. Za vas smo pripravili izbor čudovitih prazničnih kombinacij. Elegantna črna z bleščečimi detajli Odkrijte čar večne in mistične črne barve, ki jo za praznike tokrat oplemenitite z zlato in srebrno ter najbolj prazničnim detajlom, bleščicami, ki so vedno prava izbira za novoletne zabave. Kombinirajte jih z vpadljivimi modnimi dodatki, kot so svetlikajoči se uhani, črni gležnjarji ali razkošne torbice. Za piko na i poskrbite s sijočo dekorativno kozmetiko, ki bo dopolnila vaš videz.

Srajca Rinascimento, 106,00 €; krilo s.Oliver Black Label, 89,99 €; torbica Ted Baker, 164,00 €; balerinke Steve Madden, 129,99 €

Srajca Comma, 69,99 €; telovnik Comma, 99,99 €; plašč Comma, 119,99 €; torbica Ted Baker, 164,00 €; škornji Just Cavalli, 243,00 €; parfum Guerlain, 129,00 €; bleščilo Artdeco, 13,95 €; korektor MAC, 34,79 €

Blazer Digel, 314,00 €; srajca Olymp, 59,95 €; hlače Digel, 151,00 €; šal Aridp, 34,90 €; paket šala in rokavic Ted Baker, darilni set, 111 €; darilni paket Ted Baker, 37,00 €; čevlji Dan John, 99,99 €; manšetni gumbi Lindenmann, 29,99 €; metuljček Dan John, 12,99 €; sveča Jo Malone, 74,99 €

Srajca Fracomina, 166,90 €; krilo Fracomina, 104,90 €; jakna Fracomina, 166,90 €; salonarji Steve Madden, 119,99 €; torbica Ted Baker, 164,00 €; parfumska voda L'Elbolario, 29,90 €; milo L'Elbolario, 6,30 €; korektor MAC, 34,79 €; krema za nego obraza Elizabeth Arden, 104,60 € Darila, ki očarajo Če iščete popolno darilo, pri nas najdete vse: dišave in odišavljene losjone, ki bodo obdarovanca spominjali na vašo pozornost vse leto. Unikatna mila in kozmetične sete, idealne za razvajanje. Modne dodatke, kot so kape, metuljčki ali najbolj aktualni pari zimskih gležnjarjev, ki združujejo toplino in stil. Vse to in še več vas čaka v Nami – kraju, kjer eleganca in praktičnost srečata praznično vzdušje.

Parfum Guerlain, 129,00 €; rdečilo za ustnice Lancome, 45,00 €; korektor Lancome, 40,00 €; olje za telo z bleščicami Atelier Rebul, 45,50 €; sijaj za ustnice ArtDeco, 13,95 €; rdečilo za ustnice ArtDeco, 14,95 €; krema za nego obraza Elizabeth Arden, 104,60 € Sicer pa vas v Nami razvajamo ne samo z modnimi idejami in navdihi, ampak tudi z super ugodnostmi. Ob nakupu nad 20 eur vas čakajo od -20 % do -35 % popusti, na kolekcije sezone jesen-zima 2024, označene z JZ24. Vsem imetnikom kartice zvestobe pa nudimo še dodatni -10% popust na enkratni celotni nakup, ki velja ob nakupu nad 20 eur, na vse znižane in neznižane izdelke ter kozmetiko. Popust se obračuna ob predložitvi kartice zvestobe in spodnjega kupona presenečenja, ki pa ga najdete tudi na vseh blagajnah veleblagovnice Nama in ga ni potrebno tiskati. Še niste imetnik kartice zvestobe? To lahko postanete hitro in enostavno. Akcija velja od 16. – 31. 12. 2024.

