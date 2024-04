V Nami zaradi domnevnega obrekovanja odpustili sindikalno zaupnico

Nerazumljivo in skrb vzbujajoče je po mnenju sindikata tudi, da je neimenovana priča posredovala informacije skoraj sedem mesecev po domnevnem dogodku, torej marca letos. Ker je zasebno tožbo treba vložiti v šestih mesecih od dneva, ko je upravičenec izvedel za domnevno kaznivo dejanje storilca, so po Rožičevih besedah grožnje delodajalca s kazenskim postopkom obsojene na propad in je očitno, da gre za zlorabo kazenskopravnega aparata za doseganje interesov v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

"Vsebina domnevne izjave, da neka brunarica ni več v lasti delodajalca, že pojmovno ne more škoditi časti in dobremu imenu delodajalca v smislu kazenskega in materialnega prava, zato je očitno, da delodajalec kot zasebni tožilec v kazenskem postopku enostavno ne more uspeti," je prepričan Rožič.

Kaplanova, ki je opravljala funkcijo predsednice sindikata Nama, to informacijo ostro zanika, delodajalec pa po Rožičevih navedbah kljub temu trdi, da so izpolnjeni znaki kaznivih dejanj žaljive obdolžitve in obrekovanja.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič , v Nami IN trdijo, da je Lidija Kaplan konec lanskega avgusta med delovnim časom v prostorih delodajalca pred pričo izjavila, da brunarica na Pokljuki ni več last družbe Nama, ker jo je v last dobila zdaj že nekdanja direktorica podjetja Nama IN Simona Kozjek .

Kaplanova presenečena in v šoku

Kaplanova je dejala, da je zelo presenečena in v šoku, da se po skoraj 39 letih dela v podjetju Nama skuša z lažnimi obtožbami uničiti njen ugled in poslabšati njen finančni položaj. "Kot predsednica sindikata Nama sem vedno delovala v dobro zaposlenih in podjetja in si take odpovedi nisem zaslužila," je prepričana.

Kaplan je vrsto let skrbela za zaposlene ter na primeren način pristopala do vodstva v skrbi za zaposlene in dobro podjetja, v katerem je bila zaposlena, je ocenila tudi predsednica sindikata delavcev trgovine Tina Skubic. Dogodek, ki je pripeljal do odpovedi pogodbe iz krivdnih razlogov, po njenem mnenju kaže na ustrahovanje sindikalne zaupnice, posledica tega pa je onemogočanje njenega delovanja v skrbi za zaposlene v podjetju Nama.

Skubiceva je opozorila, da onemogočanje sindikalnega dela in seznanjanja zaposlenih z njihovimi pravicami postaja vse prepogosta praksa podjetij, katerih zaposleni so člani njihovega sindikata. V sindikatu od Name IN zato zahtevajo, da Kaplan nemudoma prekličejo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, obenem pa pozivajo Zavarovalnico Triglav, ki je večinski lastnik tega podjetja, k internemu pregledu njegovega poslovanja in delovanja njegovega vodstva.

Ravno tako pozivajo ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti ter vlado k prenovi delovne zakonodaje v smislu večje zaščite sindikalnih predstavnikov. O dogajanju v Sloveniji bodo obvestili tudi pristojne evropske institucije, so napovedali. Rožič je optimističen, da se bodo v Zavarovalnici Triglav na njihove zahteve odzvali. Prepričan je tudi, da bo Kaplanova dobila tožbo na sodišču, vprašanje pa je, ali bo sodišče razsodilo, ali naj se vrne v delovno razmerje v Namo IN ali ne.

V podjetju očitke označili za neutemeljene

V podjetju Nama IN so v odzivu na novinarsko konferenco očitke glede nezakonitosti postopka odpovedi označili za neutemeljene. Kot so pojasnili, je delodajalec v celotnem postopku upošteval vsa določila zakona o delovnih razmerjih, na zahtevo delavke je v postopek vključil tako svet delavcev delodajalca kot Sindikat delavcev trgovine Slovenije.

Prav tako zagotavljajo, da so Kaplanovi v postopku omogočili zagovor, po vročitvi odpovedi pa je delodajalec upošteval tudi zahtevo za zadržanje učinkovanja odpovedi, kar je delavki oziroma njeni pooblaščenki tudi sporočil. "Navedeno pomeni, da delavkino delovno razmerje ne bo prenehalo do izteka roka za sodno varstvo ter v primeru vložene tožbe vse do odločitve sodišča na prvi stopnji oziroma najdlje do izteka šestih mesecev. V tem času delavka tudi nikakor ni omejena pri opravljanju sindikalne dejavnosti," so zapisali.

V primeru, da bo vsebinsko o zadevi odločalo sodišče, bodo odločitev spoštovali. "Nad popolnoma nekonkretiziranimi očitki sindikata o nezakonitosti postopka smo začudeni, saj ob dodatnem zagovoru delavke predstavnika sindikata niti nista bila prisotna," so pojasnili v podjetju Nama IN. Vsebinsko pa se do razlogov za odpoved ne bodo opredeljevali, saj menijo, da je temu namenjen sodni postopek pred sodiščem, ki mora o zadevi odločati nepristransko ter objektivno.