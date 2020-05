V naravo izpustili 'tretjega' risa Borisa: ime so mu izbrali šolarji, ki so ga pričakali

V Loškem Potoku so v naravo izpustili risa Borisa. Risa so iz Romunije v Slovenijo pripeljali 30. aprila in je nato dobre tri tedne preživel v obori v Loškem Potoku, kjer se je prilagajal na svoje novo okolje. Boris je tretji ris od najmanj desetih, ki bodo v naslednjih štirih letih izpuščeni v Sloveniji v okviru projekta za rešitev Dinarsko–JV alpske populacije risa pred izumrtjem, LIFE Lynx. Dva risa od skupno štirih so že izpustili tudi na Hrvaškem.

Kot so sporočili s projektne skupine LIFE Lynx, so v času prilagajanja na novo okolje v prilagoditveni obori za risa skrbeli lovci iz lovske družine Loški Potok skupaj z odgovorno veterinarko in člani projektne ekipe LIFE Lynx.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, takšen način izpusta so zmanjšuje možnosti, da bi ris po izpustu odtaval daleč stran od mesta izpusta in ostal brez stika z risi iz Dinarsko-JV alpske populacije. Stanko Anzeljc, starešina LD Loški Potok je povedal: "Vsak dan smo preverjali, kakšno je stanje risa Borisa, redno smo mu menjavali vodo, približno enkrat na teden pa smo mu prinesli hrano – povožene srne."

Slovenija s projektom LIFE Lynx, s pomočjo financiranja Evropske unije in sofinanciranja Ministrstva za okolje in prostor ter projektnih partnerjev, uresničuje strategijo ohranjanja in trajnostnega upravljanja risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2016-2026. Preselitev risov poteka iz Karpatov, kjer je najbližja vitalna populacija te vrste in zato najbolj primerna za doselitev risov v Dinaride in Alpe.

Risa so v Slovenijo pripeljali v času izrednih razmer zaradi koronavirusa.Rok Černe, koordinator projekta LIFE Lynx se je zahvalil vsem, ki so omogočili, da so v Slovenijo pripeljali Borisa: "Pri organizaciji prevoza v času izrednih razmer so nam pomagali Ministrstvo za okolje in prostor RS, Policija, Veleposlaništvo RS v Budimpešti in Veleposlaništvo RS v Bukarešti, ki se jim zahvaljujemo za hitro ureditev vseh potrebnih dokumentov za prevoz risa. Najlepša hvala tudi Živalskemu vrtu Ljubljana, skupaj s katerim smo risa pripeljali v Slovenijo."