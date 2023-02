V naravo na zmenek – 9 idej za najlepše izlete v dvoje!

Mesec februar se bohoti s praznikom zaljubljencev.

Idej, s čim vse za valentinovo obdariti drage osebe, ne zmanjka. Šopek cvetlic in čokoladni pralineji so klasika. A letos izberite drugače in svojo naklonjenost do drage osebe izkažite na ustvarjalnejši način. Povabite jo (ga) na zmenek v naravo. Ustvarita si nepozaben dan v dvoje in skupaj raziskujta slikovite kotičke Slovenije. Aktivno preživljanje prostega časa bo prineslo obilico dobre volje in poživilo vajin odnos.

icon-expand Zmenek lahko aktivno preživimo z izletom v naravi. FOTO: Arhiv ponudnika

Da vam olajšamo izbiro valentinovega izleta, smo pripravili 9 idej za edinstvena doživetja po Sloveniji. Izleti za ljubitelje naravnih znamenitosti Slovenija ima številne naravne znamenitosti – jezera, jame, slapovi – in vsaka pusti na opazovalcu poseben pečat. Vsem, ki radi občudujete stvaritve narave, priporočamo naslednje tri izlete: 1. Slap Kozjak Slap Kozjak je eden izmed najlepših slapov v Sloveniji. Nahaja se v bližini Kobarida, ujet v kraško skalo, iz katere buči 15 metrov visok slap. Kulisa slapu se kaže kot skalni amfiteater s smaragdnim tolmunom, kamor se steka beli snop vode. Do slapa vodi urejena in nezahtevna pot, z vmesnimi fotogeničnimi lesenimi mostički, na katerih lahko s svojo drago ali dragim ujameta foto spominek. Do slapa je iz urejenega parkirišča dobre pol ure hoje. Vse, kar potrebujete za izlet, so nizki pohodni čevlji ali športni copati. Ob izletu do slapa Kozjak si lahko mimogrede ogledata še Napoleonov most ob Kobaridu in Kobariški muzej, v Kobaridu pa privoščita romantično kosilo. 2. Lovrenška jezera Eden izmed najslikovitejših izletov do jezer so Lovrenška jezera v bližini letovišča Rogla. Čudovit naravni pojav vam omogoča, da si s sprehodom okrog kar 20 jezerc napolnite dušo z romantiko in hkrati naredite nekaj dobrega za svoje telo. Celotna krožna pot po Lovrenških biserih traja od tri do štiri ure. Izhodišče je pri hotelu na Rogli. Pot je ravninska in nezahtevna, med jezerci tlakovana z lesenimi potkami. S seboj vzemite nahrbtnik s pijačo in malico. Za prižig romantičnih iskric si lahko privoščita razvajanje v savni ali bazenu v bližnjem velnes centru Planja. 3. Spodmoli Veli Badin – Istrska ušesa Izlet na jug Slovenije, tik ob mejo s Hrvaško, ponuja lahek pohod po kraških poteh in opazovanje zanimivih skalnih struktur, kapnikov in previsne stene – spodmola, ki je zaradi svoje oblike dobil ime Istrska ušesa. Znamenitost se nahaja nad vasjo Sočerga, izhodišče pohodne poti je ob cerkvici Sv. Kvirina. Simpatična razgledna pot se vije nad kraškimi stenami in prek kamnitega naravnega mostu vodi do spodmolov. Za pohod boste potrebovali dve uri. Svetujemo pohodno obutev . Izleti za pohodnike Za malce aktivnejše zmenke v naravi imamo pripravljene lahke pohodne poti z lepimi razgledi in planinskimi kočami, v katerih se bosta vi in vaš Valentin okrepčala s pristno planinsko hrano. Za varen izlet po planinskih poteh boste potrebovali: - pohodne palice, - pohodne hlače, - športno majico, - pohodniško jakno in - pohodno obutev. Za lažje premagovanje poti si v pohodni nahrbtnik shranite dovolj tekočine in kak energijski prigrizek.

icon-expand Za izlet v hribe se je treba primerno opremiti. FOTO: Arhiv ponudnika

4. Ratitovec Lahka pohodna pot z razgledom po Škofjeloškem in Cerkljanskem hribovju. Na pobočju se nahaja Krekova koča. Izhodišče je v vasi Prtovč nad Železniki. Za pot potrebujete eno uro in 30 minut. Ob poti se lahko sprehodita po srednjeveški Škofji Loki. 5. Velika Planina Kdo se ne bi zaljubil v najbolj pravljični gorski planoti v Sloveniji? Velika Planina s tradicionalnimi planšarskimi lesenimi kočami ustvarja romantično kuliso za vse zaljubljence. Na Veliko Planino se lahko zapeljeta z nihalko iz doline in se po nezahtevnih poteh sprehodita po planinah ali pa se na vrh odpravita peš iz doline – izbirata lahko med različnimi dolžinami in zahtevnostmi planinske poti. Pozimi se na Veliki Planini lahko tudi sankata. 6. Nanos Razgledna pohodna pot po kraški planoti, ki loči celinski del Slovenije od Primorja. Ob lepem vremenu se pogled razteza vse do Tržaškega zaliva, po Vipavski dolini in okoliških hribih. Pohodnih poti do vrha – Vojkove koče je več; strmejša in daljša se vije iz vasi Razdrto, krajša in položnejša od lovske koče Vojkovo. Ob tej se nam med pohodom prikaže kamnita cerkev Sv. Hieronima (1018 m. n. v.). Odličen izlet za ljubitelje lepih razgledov. Romantični izleti z vrhunsko kulinariko Kaj je lepšega, ko združite lahkoten, a slikovit sprehod in vrhunsko kosilo? Popoln zmenek je zagotovljen.

icon-expand Uživamo lahko tudi v pokušanju vina in vrhunski kulinariki. FOTO: Arhiv ponudnika