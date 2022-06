V naseljih ob vznožju severnega dela Pohorja naj bi opazili medveda. Pravzaprav medvedko z mladičem, ki da je že dvakrat pritavala iz gozda nad Rušami. Tudi lovci so s tem seznanjeni, a dodajajo, da oprijemljivejših dokazov še nimajo in tudi panika zato ni potrebna. Hkrati pa opozarjajo, da lahko največ za to, da se zveri ne privablja v bližino prebivališč, pravzaprav naredijo krajani sami.