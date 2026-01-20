V naselju že drugi dan pajek in redarji: 'To je represija'

Tudi danes zjutraj so bila družbena omrežja polna fotografij in posnetkov pajkov, ki iz ljubljanskega Štepanjskega naselja odvažajo nepravilno parkirana vozila.

Ne vemo, kako naprej, so obupani prebivalci. Naša sogovornica, upokojenka, je sinoči okoli sedme zvečer dolgo neuspešno iskala parkirno mesto. Zjutraj pa jo je na avtomobilu čakala kazen.

"Kljub temu da imam dovolilnico! Zdaj si pa predstavljajte, da pridete domov, ne dobite parkirišča in dobite kazen za 30 evrov. Ne preživite meseca," pove Nada Hribar. Kasneje ugotovi, da kazen znaša 40 evrov.

Po njenih besedah gre za potezo, s katero želi ljubljanski župan zgolj napolniti občinsko blagajno."Preden se je lotil takega projekta, bi moral močno razmisliti. In glede na to, da se ve, da ni dovolj parkirišč, se kaj takega ne bi smelo dogajati," še dodaja.