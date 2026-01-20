Naslovnica
Slovenija

V naselju že drugi dan pajek in redarji: 'To je represija'

Ljubljana, 20. 01. 2026 19.47 pred 45 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Rene Markič
Kazni v Štepanjskem naselju

"To je represija, očitno bo župan Jankovič odločal, kdo bo lahko imel avto in kdo ne," so razburjeni prebivalci ljubljanskega Štepanjskega naselja. Že drugi dan v tem tednu je pajek odvažal avtomobile, redarji pa so na vetrobranska stekla lepili kazni. Stanovalci parkirno mesto v popoldanskih in večernih urah iščejo tudi po 20 minut, na koncu pa vozilo pogosto pustijo tudi več kilometrov stran od stanovanj.

Tudi danes zjutraj so bila družbena omrežja polna fotografij in posnetkov pajkov, ki iz ljubljanskega Štepanjskega naselja odvažajo nepravilno parkirana vozila.

Ne vemo, kako naprej, so obupani prebivalci. Naša sogovornica, upokojenka, je sinoči okoli sedme zvečer dolgo neuspešno iskala parkirno mesto. Zjutraj pa jo je na avtomobilu čakala kazen.

"Kljub temu da imam dovolilnico! Zdaj si pa predstavljajte, da pridete domov, ne dobite parkirišča in dobite kazen za 30 evrov. Ne preživite meseca," pove Nada Hribar. Kasneje ugotovi, da kazen znaša 40 evrov.

Po njenih besedah gre za potezo, s katero želi ljubljanski župan zgolj napolniti občinsko blagajno."Preden se je lotil takega projekta, bi moral močno razmisliti. In glede na to, da se ve, da ni dovolj parkirišč, se kaj takega ne bi smelo dogajati," še dodaja.

Parkiranje v Štepanjskem naselju
Parkiranje v Štepanjskem naselju
FOTO: Bobo

Zaradi nevzdržne problematike prebivalci naselja zdaj zbirajo podpise za sklic zbora občanov Četrtne skupnosti Golovec. "Niso niti uredili parkirišča, niti počistili, niti naredili črt. Računajo ... kaj računajo? Naredite nekaj," pravi Veljo Rikić.

Predvsem jih je zmotilo, da so redarji prve kazni začeli pisati že ob ranih petih zjutraj. Rikić, ki je taksist, se domov vrača v nočnih urah. Ker ne najde parkirnega mesta, mora zgodaj zjutraj prestaviti svoje vozilo. "A je to potrebno, da sejejo strah?" se sprašuje.

Doda, da je sinoči imel 'srečo', saj je parkirno mesto našel v 20 minutah.

Naši sogovorniki zanikajo Jankovićeve navedbe, da so parkirišča v naselju polna zaradi dnevnih migrantov. "Naj se obnaša prijazno do občanov. Mi smo njega volili. On je naš predstavnik in on mora delati v dobro nas, ne v slabo," še pove Rikić.

Redarji pa medtem napovedujejo, da bodo v prihodnjih tednih le še poostrili nadzor, ne le v Štepanjskem naselju, ampak na celotnem območju mesta.

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Peni Stojanović
20. 01. 2026 20.33
oni avto z zelenim obvestilom poln listja na brisalcih, sigurno je od vceraj tam samo dej ne nabijite vsi skp
Odgovori
0 0
Nehajte ze enkrat
20. 01. 2026 20.28
Jahhh,22 marca bodo volitve,in da ne pozabite,imate moznost ga izvoliti še 1x
Odgovori
+3
3 0
Peni Stojanović
20. 01. 2026 20.26
prodaj avto kupi skiro, oz.rent a skiro lets goooo zoki zelena enklava balkaaaan
Odgovori
0 0
Peni Stojanović
20. 01. 2026 20.27
edin en manjsi problem, skirca je drazja od avta, ni vsaj tegale na sliki....sj pa se kredit vzames mal
Odgovori
0 0
DasaizDalasa
20. 01. 2026 20.23
Če primankuje parkingov je treba zmanjšati število vozil. Začeti je treba pri nevoznih ruševinah, ki samo kradejo prostor, odstraniti službena vozila, kombije ipd. Po en parking na stanovanje dodelit, kdor ima več naj parkira drugje ali se zmeni s kakšnim upokojencem brez avta, da mu odda svojega.
Odgovori
0 0
Delboy Trotter
20. 01. 2026 20.18
Stanujem v tem naselju, upam da ne še dolgo, in se strinjam z uvedbo dovolilnic ampak ne na takšen način. Parkirišč je enostavno premalo glede na število stanovanj. Tu imamo stolpnice z 50+ stanovanji ki imajo cca 20-30 parkingov. Druga stvar, dovolinice ne bi smele biti brezplačne niti dneva. Nekateri imajo po 3 avtomobile po stanovanju. Če bi morali plačati za vse pa bi se že kakšnega znebili. Tretja stvar, avtomobili "nepremičnine" še kar stojijo na parkirišču z obvestili, noben jih še ni odpeljal. Četrta stvar, ko so gradili Spar, plezalni center in še druge objekte si je občina kar prilastila veliko število parkingov. Trenutno gradijo most med štepanjcem in fužinami kjer so tudi zaprli cca 30 parkingov. Avtomobilov je vedno več, parkingov vedno manj. Dvomim da bodo parkomati še dolgo tam stali.
Odgovori
+4
4 0
jugatneme
20. 01. 2026 20.14
A res mora cela širna Slovenija že več dni slediti ista poročila, kako Ljubljana (Štepanjsko naselje) ima probleme s parkiranjem?? Tam kjer so parcele občinske in je urejeno parkiranje pač je treba nekaj plačati. Nič ni in ne bo zastonj. Kdo pa pravi da mora občina vsakemu kateri si kupi avto urediti zastonj parkirno mesto? Pred nakupom samokolnice je tudi potrebno razmisliti kam se jo bo postavilo ko ne bo v uporabi, da drugim ne bo v napoto.
Odgovori
0 0
JOKS klub
20. 01. 2026 20.09
Zoki ne dela izjem. Pohvalno.
Odgovori
+0
2 2
zurc
20. 01. 2026 20.09
ljubljačani,kmalu boste peš ali na kolesih ,avtomobile na odpad(kaj če pa to hočejo)pa bo takoj zemljišče prazno in plac za nove stolpnice in nove pešce in kolesarje
Odgovori
0 0
Solatko
20. 01. 2026 20.06
kar ste volili, to imate. Jurček se vam pa smeje iz miljonske vile! Zoki rabi denar za novo vilo. KAr placujte veselo, še več boste. Dobrodosli v novi Srbiji!
Odgovori
+4
6 2
zmerni pesimist
20. 01. 2026 20.06
Ha ha tale vas bo pa izšolal
Odgovori
+4
4 0
manucao
20. 01. 2026 19.54
Leteči cirkus Monty Pytona.
Odgovori
+1
1 0
