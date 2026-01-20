V naselju že drugi dan pajek in redarji: 'To je represija'

Tudi danes zjutraj so bila družbena omrežja polna fotografij in posnetkov pajkov, ki iz ljubljanskega Štepanjskega naselja odvažajo nepravilno parkirana vozila.
Ne vemo, kako naprej, so obupani prebivalci. Naša sogovornica, upokojenka, je sinoči okoli sedme zvečer dolgo neuspešno iskala parkirno mesto. Zjutraj pa jo je na avtomobilu čakala kazen.
"Kljub temu da imam dovolilnico! Zdaj si pa predstavljajte, da pridete domov, ne dobite parkirišča in dobite kazen za 30 evrov. Ne preživite meseca," pove Nada Hribar. Kasneje ugotovi, da kazen znaša 40 evrov.
Po njenih besedah gre za potezo, s katero želi ljubljanski župan zgolj napolniti občinsko blagajno."Preden se je lotil takega projekta, bi moral močno razmisliti. In glede na to, da se ve, da ni dovolj parkirišč, se kaj takega ne bi smelo dogajati," še dodaja.
Zaradi nevzdržne problematike prebivalci naselja zdaj zbirajo podpise za sklic zbora občanov Četrtne skupnosti Golovec. "Niso niti uredili parkirišča, niti počistili, niti naredili črt. Računajo ... kaj računajo? Naredite nekaj," pravi Veljo Rikić.
Predvsem jih je zmotilo, da so redarji prve kazni začeli pisati že ob ranih petih zjutraj. Rikić, ki je taksist, se domov vrača v nočnih urah. Ker ne najde parkirnega mesta, mora zgodaj zjutraj prestaviti svoje vozilo. "A je to potrebno, da sejejo strah?" se sprašuje.
Doda, da je sinoči imel 'srečo', saj je parkirno mesto našel v 20 minutah.
Naši sogovorniki zanikajo Jankovićeve navedbe, da so parkirišča v naselju polna zaradi dnevnih migrantov. "Naj se obnaša prijazno do občanov. Mi smo njega volili. On je naš predstavnik in on mora delati v dobro nas, ne v slabo," še pove Rikić.
Redarji pa medtem napovedujejo, da bodo v prihodnjih tednih le še poostrili nadzor, ne le v Štepanjskem naselju, ampak na celotnem območju mesta.
