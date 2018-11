V naših gozdovih bo 200 medvedov manj

Vlada je izdala Odlok o ukrepu odvzema rjavega medveda iz narave za obdobje do 30. septembra 2019, so sporočili na Twitterju. 30. septembra se je namreč izteklo načrtovalsko obdobje za odvzem medvedov in volkov iz narave za obdobje do 30. septembra 2018. Obseg predvidenega odvzema (skupni seštevek odvzema zaradi odstrela, izjemnega odstrela, odlova, povoza ali drugih izgub) je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije. Za medveda je predviden odvzem 200 medvedov, iz odloka pa je zaradi dveh sodb upravnega sodišča izvzet odvzem volka.

Glede na osnutek, ki je bil v javni razpravi, je največ medvedov za odstrel, skupno 150, predvidenih na osrednjem območju življenjskega prostora medveda. Tako bodo v delih kočevsko-belokranjskega in novomeškega lovsko upravljavskega območja lahko odstrelili 65 medvedov, notranjskega lovsko upravljavskega območja 75 medvedov in zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja 10 medvedov. Še 20 medvedov je za odstrel predvidenih na robnem območju kočevsko-belokranjskega, novomeškega, zasavskega, primorskega, zahodno visokega kraškega in triglavskega lovsko upravljavskega območja.

V Sloveniji je ob koncu leta 2015, ob upoštevanju odvzema in neupoštevanju prirastka, živelo od 545 do 655 medvedov. Primerjava s podatki genetskega štetja konec leta 2007 (od 383 do 458 medvedov) kaže 41-odstotno rast populacije, kar pomeni, da je bil letni odvzem v teh letih nekoliko pod ravnjo rodnosti. Predlagani odvzem medvedov iz narave za prihodnje obdobje, do konca septembra 2019, je določen v višini predvidene rodnosti, kar posledično pomeni rahlo zmanjšanje številčnosti, je pisalo v predlogu odloka, ki je bil objavljen na spletni strani vlade.