V naslednjih dneh na naših avtocestah kolone vojaških vozil

Od sobote 15. junija do srede 19. junija bo občasno povečan promet vojaških vozil na pomurski in primorski avtocesti zaradi tranzita zavezniških sil v Evropi čez Republiko Slovenijo, je sporočila Slovenska vojska (SV).

"Cestni tranzit bo potekal tako, da bo čim manj moteč za druge udeležence prometa. Kolone vojaških vozil bo spremljala vojaška policija Slovenske vojske, premikale pa se bodo zunaj prometnih konic," so zapisali.

Dodali so, da Republika Slovenija s Slovensko vojsko v okviru podpore države gostiteljice zaveznicam in partnericam nudi svojo logistično podporo. Vse to pa izvaja v sodelovanju s civilnimi partnerji v Republiki Sloveniji, ki zagotavljajo pomorske, cestne in železniške premike.