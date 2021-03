V naslednjih dneh na pošto prvi izračuni dohodnine za lani.

Informativni izračun dohodnine je sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga finančna uprava na podlagi uradnih evidenc, in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki ji jih morajo posredovati izplačevalci oz. zavezanci za dohodnino. Ko ga zavezanec prejme, mora preveriti pravilnost podatkov, in če se z njim strinja, v določenem času postane odločba.

Na Fursu običajno dohodnino najprej izračunajo za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane ter nimajo dohodkov od opravljanja dejavnosti ali katastrskega dohodka. Ta prvi sveženj izračunov bodo na pošto predvidoma odpremili v sredo in jih lahko zavezanci v svojih poštnih nabiralnikih pričakujejo takoj v začetku aprila.