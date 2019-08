Ozrite se v nebo: prihaja meteorski dež

Najbolj znan meteorski roj bo na začetku prihodnjega tedna dosegel svoj vrhunec, največ utrinkov bo v noči s ponedeljka na torek. Vremenska napoved za letos je zelo ugodna, v naslednjih nočeh bomo imeli večinoma jasno in toplo vreme, a dogajanje bo motila skoraj polna luna. Za opazovanje meteorskega dežja bo zato najverjetneje bolj primerno nedeljsko jutro, največ utrinkov boste lahko ujeli med 3. in 4. uro.

Med 17. julijem in 24. avgustom Zemlja potuje skozi oblak delcev, ki ga za seboj pušča komet Swift-Tuttle. Ko ta veliki komet s premerom okoli 26 kilometrov pride v bližino Sonca, začnejo z njega odpadati delci, ki pozneje povzročajo utrinke na Zemlji. Meteorski roj Perzeidov imenujemo tudi Solze svetega Lovrenca, saj se v največjem številu pojavljajo okoli 10. avgusta, ko goduje sveti Lovrenc.

Tirnica velikega kometa Swift-Tuttle, ki obkroži Sonce vsakih 133 let. FOTO: POP TV

Kako utrinek nastane? Meteorji so majhni delci v velikosti od nekaj milimetrov do nekaj centimetrov, sestavljeni so iz železa, niklja in raznoraznih kamnin. V Zemljino atmosfero vstopajo z izjemno veliko hitrostjo, tipično okoli dvesto tisoč kilometrov na uro, pri tem se zaradi trenja z molekulami zraka zelo hitro in močno ogrejejo, nato zgorijo. Vse se zgodi na višini okoli sto kilometrov, na Zemlji vidimo to kot "zvezdni" utrinek.

Sestava meteorja, ki zagori ob vstopu v atmosfero. FOTO: POP TV

Meteorji nam na Zemlji niso nevarni, pogosto pa poškodujejo satelite, ki so višje kot sto kilometrov nad površjem. Večji je delec, močneje in dlje časa sveti. Največji kamni se imenujejo bolidi, za seboj puščajo svetle sledi modrih in zelenih odtenkov, ki na nočnem nebu ostanejo vidne še nekaj časa.

Najsvetlejši utrinki se imenujejo bolidi. FOTO: Dreamstime

Kdaj je najboljši čas za opazovanje meteorskega dežja? Največja aktivnost meteorskega roja Perzeidov je v zgodnjih jutranjih urah in letos bodo ure pred sončnim vzhodom najugodnejše za opazovanje. Prvi del noči bo namreč na nebu luna, ki bo vse svetlejša in bo zahajala vse kasneje, saj ščip nastopi v četrtek 15. avgusta.

Največ meteorjev bo v našo atmosfero letos vstopilo v nočeh na 11., 12. in 13. avgust, verjetno pa bo največ utrinkov vidnih v nedeljo, 11. avgusta, zjutraj med 3. in 4. uro, v časovnem oknu po zahodu lune in pred vzhodom sonca. V tem času boste lahko ujeli nekje 20 ali malce več utrinkov. Vremenska napoved za noči od petka do torka je zelo dobra, večinoma bo jasno in toplo, proti jutru bo okoli 20 °C.

Utrinki izhajajo iz ozvezdja Perzej, ki se nahaja na severovzhodnem nebu. FOTO: POP TV