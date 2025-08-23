Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

V natikačih čez avtocesto

Slovenska Bistrica, Koper, 23. 08. 2025 09.54 | Posodobljeno pred 9 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.H.
Komentarji
55

Petkovo dogajanje na slovenskih avtocestah je spet razjezilo tako voznike kot tiste, ki skušajo neodgovornim udeležencem v prometu vcepiti nekaj pameti. Zavod Reševalni pas je objavil posnetek s štajerske avtoceste, čez katero je nekdo stekel kljub mimovozečim vozilom, bralec pa nam je poslal fotografije s primorske avtoceste, kjer so vzpostavljen reševalni pas izkoristili tudi drugi nevestni vozniki. In to ne samo tujci, se huduje.

"Že samo izstopanje iz vozil ob zastojih je nevarno, početje, ujeto v objektiv danes na štajerski avtocesti, pa je izzivanje usode," so v včerajšnji objavi opozorili v Zavodu Reševalni pas. Šlo je za dogajanje na odseku, kjer je delovna zapora, tam je nastal zastoj, v katerem je nato prišlo še do naleta, zaradi nesreče se je tam avtocesta tudi zaprla.

"Kmalu bi bilo treba zapreti še drugo polovico in v že tako žalostno statistiko zapisati še eno številko," so zapisali ob objavi posnetka moškega v kratkih hlačah in natikačih, ki stoji ob zunanji ograji nasprotnega pasu, po katerem še vedno neovirano poteka promet.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mimo spusti dve vozili, nato pa steče čez cesto, tik pred naslednjo skupino prihajajočih vozil. Avtomobil na čelu je moral vidno zmanjšati hitrost, da ga ni zadel. "In pod to številko še ime, obvestiti svojce in jim povedati, da ga ne bo več domov," so nadaljevali pri omenjenem zavodu.

"Ne počnimo neumnosti in se v prometu obnašajmo razumno in kulturno," so položili na srce.

Tudi slovenske registrske tablice tam, kjer ne bi smele biti

Kulturno se včeraj niso obnašali niti udeleženci v prometu na drugem koncu Slovenije, je razvidno iz sporočila, ki nam ga je v uredništvo poslal bralec Gaj. Zaradi izrednega dogodka v predoru Dekani se je na Darsovih portalih pojavilo obvestilo v slovenskem in angleškem jeziku, da je treba vzpostaviti reševalni pas.

Vendar je naš bralec spet ujel prizore, ki smo jim bili priča že velikokrat: "Ego in napuh nekaterih voznikov sta spet pokazala cikcak vožnjo in izsiljevanje med vozniki. Tokrat na žalost niso bili le tuji vozniki, ampak tudi domači," je opisal dogajanje v zastoju.

Preberi še 'Slovenci smo postali vzorni vozniki, tega moramo naučiti še tujce'

Ustanovitelj zavoda Anže Albreht je sicer pred začetkom turistične sezone pohvalil, da smo Slovenci v zadnjih letih postali vzorni vozniki ob vzpostavljanju reševalnega pasu, treba pa je tega naučiti tudi tujce. Tokrat so bili med kršitelji žal tudi številni domači vozniki.

Letos ujeli 42 kršiteljev

Podatki policije sicer kažejo, da je ugotovljenih kršitev te obveze razmeroma malo, piše STA. 

O nadzorih policije na avtocestnem kraku je v poslanskem vprašanju ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja spraševal poslanec SDS Andrej Kosi. Minister je v odgovoru, v katerem se sklicuje na podatke policije, med drugim navedel, da je na avtocestnem križu vsak dan prisotnih najmanj 11 patrulj. Poleg tega v dnevnem času izvajajo nadzor prometa na avtocestah še patrulje specializirane enote za nadzor prometa in na območju Policijske uprave Maribor petkrat na teden še ena dodatna patrulja.

Prav tako je za izvajanje nalog policije na avtocesti razporejenih več patrulj iz specializirane enote za nadzor državne meje in policijskih postaj za izravnalne ukrepe. Če gre za predvidljive (načrtovane) varnostne dogodke za varnost cestnega prometa, se število patrulj prilagodi glede na varnostno oceno, je navedel Poklukar. Osnovna naloga vseh policijskih patrulj je sicer po njegovih besedah predvsem preprečevanje in odkrivanje cestno-prometnih prekrškov ter pomoč udeležencem v cestnem prometu.

Kosi je prosil tudi za podatke o številu glob zaradi nepravilnega razvrščanja na avtocestah od leta 2019. Podatki iz ministrovega odgovora kažejo, da so jih policisti največ, več kot 100, doslej izrekli v letu 2023. V prvi polovici letošnjega leta so oglobili 42 kršiteljev.

avtocesta reševalni pas kršitelji Slovenska bistrica dekani
Naslednji članek

Evropa obeležuje dan spomina na žrtve totalitarnih režimov

Naslednji članek

Orban dopustuje na Braču: 'Ostrige zaliva s šampanjcem'

SORODNI ČLANKI

Ob avtocestah delili vodo in opozarjali na reševalni pas

Med zastojem z dronom nizko preletaval kolono: 'Ogrozil varnost vseh nas'

Nesebični motorist zapeljal pred gasilce in ustvarjal reševalni pas

Pri kateri hitrosti je treba vzpostaviti reševalni pas?

Reševalni pas: Bi si upali to narediti v Nemčiji?

'Slovenci smo postali vzorni vozniki, tega moramo naučiti še tujce'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (55)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zvoneti
23. 08. 2025 11.02
+1
Zavod-špeckahle, človeka je prijelo odtočit. Če ljudje stopijo iz avta v stoječi koloni pa tudi ni čudno, če sedijo ure in ure v zastojih.
ODGOVORI
1 0
Kometikjami
23. 08. 2025 11.01
+1
Zavod Reševalni pas bi se moral preimenovat v Slovensko policijo. Samo napake voznikov išečjo, in to še bolj zavzeto od policije. Nisem vedel, da je to njihovo poslanstvo. Me je že prav strah, kdaj bodo mene ujeli na cesti in objavili. Ker zgleda samo cele dneve se vozijo okol in iščejo napake voznikov in jih javno objavljajo. Res, lepa preventiva, vsaka čast :D Mediji pa nekritično vse povzemajo, ker kritiziranje v naši državi ima veliko težo. Itak
ODGOVORI
1 0
blekk
23. 08. 2025 10.59
kaj pa delajo ceste v največjih avtocestnih konicah čez poletje!
ODGOVORI
0 0
galeon
23. 08. 2025 10.58
-1
In zraven kažete fotografije, ki nimajo niti malo veze z reševalnim pasom. In kaj, če se motorist pelje po sredini. In ta pas izkorišča morje vozil v barvah raznih medicinskih ustanov, ki sploh nimajo pravice uporabiti modre luči, ker nimajo licence. In enega izmed njih kažete na fotografiji.
ODGOVORI
1 2
boslo
23. 08. 2025 11.01
-1
Ti si res še enkrat objavil post? Premalo lajkov?
ODGOVORI
0 1
galeon
23. 08. 2025 11.04
Treba take kot si ti ozaveščat o bedarijah. Vam je treba skoz ponavljat.
ODGOVORI
0 0
Rudi Dolenc
23. 08. 2025 10.58
+1
ob takih kolonah ali nesrečah, ko je dalj časa zaprta cesta, bi lahko dars imel premikajoč WC, kam boš dal starejše ljudi , kam otroke ,da bodo šli na WC,potem se pač zgodi, da nekdoteče preko ceste
ODGOVORI
1 0
1butnskala
23. 08. 2025 10.58
Ja scat je šou
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
23. 08. 2025 10.57
+2
Tiščalo ga je luli ali kaki...
ODGOVORI
2 0
Rudi Dolenc
23. 08. 2025 10.56
Pa kam je šel, na stranišče,
ODGOVORI
0 0
jablan
23. 08. 2025 10.52
+1
Sam brisalce vklopt pa gas
ODGOVORI
1 0
junij66
23. 08. 2025 10.51
+5
Zavod reševalni pas? A je to kakšen NVO,ki se financira preko vlade s stotisoči euri ? V Italiji na a.c.ni reševalnega pasu. Vozila za reševanje v zastojih vozijo po odstavnih pasovih seveda pa morajo le ti biti dovolj široki. Pri nas pa so ac narejene samo,da so oz.po juhuhu standardih iz 70 let,ko se je gradilo ac Razdrto-Lj. Imamo preozke odstavne pasove oz.jih na nekaterih ac sploh ni,da o sos parkingu niti ne pišem.
ODGOVORI
5 0
2fast4
23. 08. 2025 10.49
+3
Hau dre ki od Darsa. Da bi vsaj diksije dal na vsake 200 m če vedo da so zastoji, pa Mal vode razdelil...
ODGOVORI
3 0
PIKAPOLONICA1994
23. 08. 2025 10.47
+8
Vsega je kriv DARS....toliko sprenavedanja kot ga oni pošiljajo na ceste ni nikjer v EU....posebej , ko se hvalijo z organizacijo sanacijskih del ....katastrofa
ODGOVORI
8 0
Perovskia
23. 08. 2025 10.45
+5
Sami volilci svobode ste v naprej hoteli, da se unici AC policija. Sedaj pa sutite in stojte
ODGOVORI
5 0
galeon
23. 08. 2025 10.47
+4
Imamo še vedno Postajo prometne policije s sedežem v LJ. Samo delat se jim ne ljubi.
ODGOVORI
5 1
Aleksei Kaar
23. 08. 2025 10.49
+0
Ce bi pa bila AC policija bi se pa gladko peljal a ne?Dej ne bruki se.
ODGOVORI
2 2
Perovskia
23. 08. 2025 11.00
Aleksej. Vidim, da dlje od bleda nisi sel. Veliko se prevozim po AC v tujinah in ja z A C policijo je veliko reda in manj zatojev in izsiljevanja prehitevanja usiljevanja varnostnih razdalj. Ne bruki pa najbrs v tvoji vasi bosne uporabljate,, kjer nimate A C
ODGOVORI
0 0
galeon
23. 08. 2025 10.44
+8
Sama panika vas je. Ja pa kaj če je šel. Njegov problem. Bi pa rad videl tista dva voznika, ki bosta v tunelu lahko naredila dovolj prostora po sredini za gasilsko vozilo. Mogoče bosta to predstavila dva pametnjakoviča iz Zavoda reševalni pas. Pridem snemat v natikačih.
ODGOVORI
10 2
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
23. 08. 2025 10.43
+7
prvo rešit "cestno infrastukturo" nato reševalni pas, ceno vinjete itd.
ODGOVORI
9 2
NeXadileC
23. 08. 2025 10.42
+1
Zavod ?!?
ODGOVORI
2 1
Ponent
23. 08. 2025 10.42
+2
Ne imenujte tega avtoceste prosim, to so kolovozi.
ODGOVORI
3 1
Po možganski kapi
23. 08. 2025 10.41
+6
Če bi šel v coklah bi še bilo vredu tako pa žal veliko razočaranje.
ODGOVORI
6 0
Kometikjami
23. 08. 2025 10.41
+5
Anže Albreht ... dobra zgodba, cestitke za vzpostavitev zakonodaje in promocije resevalnega pasu... ampak tle se vase sposobnosti ocitno koncajo. zdej samo se denar dobivate od drzave in šimfate voznike. po podobni poti greste kot zavod varna pot. Dober zacetek, nato pa se zližete z drzavo in ratate neucinkoviti in bedni. Zal. Skoda.
ODGOVORI
6 1
Kometikjami
23. 08. 2025 10.36
+7
zavod resevalni pas = zavod za zatoziti voznike javnosti. to ni vec preventiva ampak simfanje. Ok ta tip v beli majici ni jaredil prav. Kaj pa napake drzave, ki nima prave strategije razvoja cestnega omrezja? aja.. drzava financira zavod resevalni pas in zato zoper drzavo ne smejo govort? Dej spelte se s tem kritiziranjem, a ni vodja tega zavoda nek gasilc? poslanstvo gasilcev je kritiziranje?
ODGOVORI
10 3
gggg1
23. 08. 2025 10.42
-4
VSE, ki so na posnetkih kršili pravila in ogrožali sebe ter druge, je treba kaznovati. Imamo slike, številke. Upam, da bodo kaznovani. Vsi. Da država nima prometne strategije je ločena zgodba in vsekakor ni razlog za ogrožanje sebe ali drugih.
ODGOVORI
1 5
Kometikjami
23. 08. 2025 10.53
+1
Ja vredu. Itak ne bodo kaznivani ker policija rabi vse elmente prekrska: cas, kraj, voznik (registrska). Tako da to je vrezveze si delat utvar. Ce se npr ne ve cas prekrska ni nic. Pa se pricanje na sodiscu ce se domnevni krsitelj pritozi na globo, ce bi ko dobil. Tako da ni tako enostavno da se kar napise kazen nekomu
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110