V natikačih čez avtocesto

Petkovo dogajanje na slovenskih avtocestah je spet razjezilo tako voznike kot tiste, ki skušajo neodgovornim udeležencem v prometu vcepiti nekaj pameti. Zavod Reševalni pas je objavil posnetek s štajerske avtoceste, čez katero je nekdo stekel kljub mimovozečim vozilom, bralec pa nam je poslal fotografije s primorske avtoceste, kjer so vzpostavljen reševalni pas izkoristili tudi drugi nevestni vozniki. In to ne samo tujci, se huduje.

"Že samo izstopanje iz vozil ob zastojih je nevarno, početje, ujeto v objektiv danes na štajerski avtocesti, pa je izzivanje usode," so v včerajšnji objavi opozorili v Zavodu Reševalni pas. Šlo je za dogajanje na odseku, kjer je delovna zapora, tam je nastal zastoj, v katerem je nato prišlo še do naleta, zaradi nesreče se je tam avtocesta tudi zaprla. "Kmalu bi bilo treba zapreti še drugo polovico in v že tako žalostno statistiko zapisati še eno številko," so zapisali ob objavi posnetka moškega v kratkih hlačah in natikačih, ki stoji ob zunanji ograji nasprotnega pasu, po katerem še vedno neovirano poteka promet.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mimo spusti dve vozili, nato pa steče čez cesto, tik pred naslednjo skupino prihajajočih vozil. Avtomobil na čelu je moral vidno zmanjšati hitrost, da ga ni zadel. "In pod to številko še ime, obvestiti svojce in jim povedati, da ga ne bo več domov," so nadaljevali pri omenjenem zavodu. "Ne počnimo neumnosti in se v prometu obnašajmo razumno in kulturno," so položili na srce.

Tudi slovenske registrske tablice tam, kjer ne bi smele biti

Kulturno se včeraj niso obnašali niti udeleženci v prometu na drugem koncu Slovenije, je razvidno iz sporočila, ki nam ga je v uredništvo poslal bralec Gaj. Zaradi izrednega dogodka v predoru Dekani se je na Darsovih portalih pojavilo obvestilo v slovenskem in angleškem jeziku, da je treba vzpostaviti reševalni pas.

icon-expand FOTO: Bralec

icon-expand FOTO: Bralec

icon-expand FOTO: Bralec

icon-expand FOTO: Bralec

icon-expand FOTO: Bralec

icon-expand FOTO: Bralec

icon-expand FOTO: Bralec











Kršenje reševalnega pasu pred predorom Dekani icon-picture-layer-2 1 / 7

Vendar je naš bralec spet ujel prizore, ki smo jim bili priča že velikokrat: "Ego in napuh nekaterih voznikov sta spet pokazala cikcak vožnjo in izsiljevanje med vozniki. Tokrat na žalost niso bili le tuji vozniki, ampak tudi domači," je opisal dogajanje v zastoju.

Ustanovitelj zavoda Anže Albreht je sicer pred začetkom turistične sezone pohvalil, da smo Slovenci v zadnjih letih postali vzorni vozniki ob vzpostavljanju reševalnega pasu, treba pa je tega naučiti tudi tujce. Tokrat so bili med kršitelji žal tudi številni domači vozniki.

Letos ujeli 42 kršiteljev