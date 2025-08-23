V natikačih čez avtocesto

"Že samo izstopanje iz vozil ob zastojih je nevarno, početje, ujeto v objektiv danes na štajerski avtocesti, pa je izzivanje usode," so v včerajšnji objavi opozorili v Zavodu Reševalni pas. Šlo je za dogajanje na odseku, kjer je delovna zapora, tam je nastal zastoj, v katerem je nato prišlo še do naleta, zaradi nesreče se je tam avtocesta tudi zaprla.
"Kmalu bi bilo treba zapreti še drugo polovico in v že tako žalostno statistiko zapisati še eno številko," so zapisali ob objavi posnetka moškega v kratkih hlačah in natikačih, ki stoji ob zunanji ograji nasprotnega pasu, po katerem še vedno neovirano poteka promet.
Mimo spusti dve vozili, nato pa steče čez cesto, tik pred naslednjo skupino prihajajočih vozil. Avtomobil na čelu je moral vidno zmanjšati hitrost, da ga ni zadel. "In pod to številko še ime, obvestiti svojce in jim povedati, da ga ne bo več domov," so nadaljevali pri omenjenem zavodu.
"Ne počnimo neumnosti in se v prometu obnašajmo razumno in kulturno," so položili na srce.
Tudi slovenske registrske tablice tam, kjer ne bi smele biti
Kulturno se včeraj niso obnašali niti udeleženci v prometu na drugem koncu Slovenije, je razvidno iz sporočila, ki nam ga je v uredništvo poslal bralec Gaj. Zaradi izrednega dogodka v predoru Dekani se je na Darsovih portalih pojavilo obvestilo v slovenskem in angleškem jeziku, da je treba vzpostaviti reševalni pas.
- FOTO: Bralec
Vendar je naš bralec spet ujel prizore, ki smo jim bili priča že velikokrat: "Ego in napuh nekaterih voznikov sta spet pokazala cikcak vožnjo in izsiljevanje med vozniki. Tokrat na žalost niso bili le tuji vozniki, ampak tudi domači," je opisal dogajanje v zastoju.
Ustanovitelj zavoda Anže Albreht je sicer pred začetkom turistične sezone pohvalil, da smo Slovenci v zadnjih letih postali vzorni vozniki ob vzpostavljanju reševalnega pasu, treba pa je tega naučiti tudi tujce. Tokrat so bili med kršitelji žal tudi številni domači vozniki.
Letos ujeli 42 kršiteljev
Podatki policije sicer kažejo, da je ugotovljenih kršitev te obveze razmeroma malo, piše STA.
O nadzorih policije na avtocestnem kraku je v poslanskem vprašanju ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja spraševal poslanec SDS Andrej Kosi. Minister je v odgovoru, v katerem se sklicuje na podatke policije, med drugim navedel, da je na avtocestnem križu vsak dan prisotnih najmanj 11 patrulj. Poleg tega v dnevnem času izvajajo nadzor prometa na avtocestah še patrulje specializirane enote za nadzor prometa in na območju Policijske uprave Maribor petkrat na teden še ena dodatna patrulja.
Prav tako je za izvajanje nalog policije na avtocesti razporejenih več patrulj iz specializirane enote za nadzor državne meje in policijskih postaj za izravnalne ukrepe. Če gre za predvidljive (načrtovane) varnostne dogodke za varnost cestnega prometa, se število patrulj prilagodi glede na varnostno oceno, je navedel Poklukar. Osnovna naloga vseh policijskih patrulj je sicer po njegovih besedah predvsem preprečevanje in odkrivanje cestno-prometnih prekrškov ter pomoč udeležencem v cestnem prometu.
Kosi je prosil tudi za podatke o številu glob zaradi nepravilnega razvrščanja na avtocestah od leta 2019. Podatki iz ministrovega odgovora kažejo, da so jih policisti največ, več kot 100, doslej izrekli v letu 2023. V prvi polovici letošnjega leta so oglobili 42 kršiteljev.
