Poklukar napovedal konec obvezne nošnje mask

V nedeljo smo v Sloveniji zabeležili 528 okužb z novim koronavirusom. Kot smo poročali, je svetovalna skupina za covid-19 že predlagala, da bi se ob upadu števila covidnih bolnikov na intenzivnih oddelkih sprostila tudi obveza nošenja mask v zaprtih prostorih. Minister Poklukar je ob strmem padcu okužb napovedal, da se bodo obvezne maske v zaprtih prostorih v kratkem poslovile, kot je namignil, morda še pred veliko nočjo, še vedno pa bodo ostale priporočene za ranljive skupine. O tem se bo že danes pogovorila posvetovalna skupina, ki bo sprejela odločitev, je potrdila Mateja Logar. Tako Logarjeva kot Poklukar sta zatrdila, da odprava ukrepa ni posledica kakršnih koli političnih pritiskov.

icon-expand Janez Poklukar FOTO: 24ur.com

Konec obvezne nošnje mask v zaprtih prostorih že v četrtek? Kot je na novinarski konferenci povedal minister Janez Poklukar, v zadnjih dneh sledimo močnemu trendu upadanja okužb in zasedenosti bolnišnic, zato verjame, da bo o odpravi nošnje mask danes resno razpravljala posvetovalna skupina, morda se lahko prve spremembe obetajo že v četrtek, je napovedal. Opozoril je, da so priporočila za ranljive skupine še vedno enaka kot prej ter da se za te skupine še vedno priporočajo nošnja mask in ostali ukrepi. Na vprašanja, zakaj odprava ukrepa, če so v bolnišnicah še vedno covidni bolniki – celo več jih je kot poleti, ko je bil ukrep obvezen – je poudaril, da k temu, da bi maske postale naša nova normalnost, kot družba ne moremo stremeti in da imamo danes vendarle učinkovito cepivo, virus, s katerim se soočamo danes, pa je drugačen kot tisti, s katerim smo se soočali lani poleti. Da odprava ukrepa ni posledica političnih pritiskov pred volitvami, zatrjuje tudi vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar.

icon-expand Kdaj se bomo poslovili od mask? FOTO: Shutterstock

Ta je sicer že v soboto potrdila, da je svetovalna skupina podala predlog, da bi se obveza nošenja zaščitnih mask v notranjosti ob upadu števila covidnih bolnikov na intenzivnih oddelkih spremenila le v priporočilo. Kot je povedala na današnji novinarski konferenci, se bo svetovalna skupina danes znova pogovorila o tem, a hkrati je tudi ona opozorila, da je, četudi bi se to zgodilo še pred veliko nočjo, zaradi ranljivih skupin v zaprtih prostorih še vedno smiselno uporabljati maske, da se virus ob večjem številu druženj ne bi prenašal.

Stroka med velikonočnimi prazniki kljub odpravljanju ukrepov priporoča upoštevanje epidemioloških ukrepov za zaščito lastnega zdravja in zdravja naših bližnjih.

Kot so sicer napovedovali ta vikend, bi se lahko to zgodilo šele, ko na intenzivnih oddelkih vsaj teden dni ne bo več kot 35 covidnih bolnikov – tako bolnikov, ki se tam zdravijo zaradi covida-19, kot tistih, ki se zdravijo s covidom. Na intenzivnih oddelkih so namreč tudi ljudje, ki se zdravijo zaradi drugega zdravstvenega stanja, vendar pa so ob tem tudi okuženi z novim virusom. Zadnjič je bilo število covidnih bolnikov na oddelkih intenzivne terapije v Sloveniji od 35 manjše konec avgusta lani, ko je bolnišnično oskrbo z intenzivno terapijo potrebovalo 30 ljudi. O tej meji se bodo danes še pogovarjali na posvetovalni skupini. Logarjeva je izrazila željo, da bi ljudje priporočila stroke upoštevali, brez da bi bila zapisana v odlokih in zakonih. "Tudi če nekaj ni zapovedano, nas je epidemija covida-19 naučila, kako pomembna so priporočila stroke," je dodal minister. Predstojnica infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je pojasnila, da so kljub večinskemu blažjemu poteku bolezni posameznikov pri okužbi z različico omikron še vedno so ogroženi imunsko oslabeli bolniki, "ki večkrat potrebujejo bolnišnično zdravljenje in aplikacijo monoklonskih protiteles". Ob tem je napovedala, da v Slovenijo v kratkem prihaja novo zdravilo na osnovi monoklonskih protiteles, ki bo delovalo podobno kot cepivo in bo posamezniku preventivno zaščito nudilo v obdobju več mesecev. Po njenih besedah bo novo zdravilo skoraj izključno namenjeno bolnikom z motnjo imunskega sistema, med njimi posameznikom, ki prejemajo biološka zdravila in posameznikom po prestali transplantaciji organov.

icon-expand Zaščitna maska FOTO: Shutterstock