V nedeljo jubilejni 25. maraton v slovenski prestolnici

Slovenska prestolnica bo gostila jubilejni, 25. Volkswagen ljubljanski maraton. Lani ga zaradi pandemije organizatorji niso mogli pripraviti, tudi letos bo nekoliko drugačen, kot je bilo to še pred dvema letoma.

Trenutno je več kot 5000 prijavljenih, od tega skoraj tretjina tujcev, okrog 150 pa se jih bo pomerilo na teku na 42 km. Predprijave so se sicer končale konec septembra, a se bo za tek mogoče prijaviti še v petek in soboto med 9. in 19. uro na Trgu republike. Tam bo mogoče prevzeti startne številke, na dan maratona pa se ne bo mogoče več prijaviti. Pogoj za udeležbo je PTC, so pojasnili organizatorji.

Osrednji teki bodo le v nedeljo, ob 9.00 na 10 km, ob 9.15 pa na 21 in 42 km, slednji bo štel tudi za državno prvenstvo.

"Lepa novica je, da se po letu dni premora na ulice našega glavnega mesta spet vrača ljubljanski maraton. Bo drugačen, kot smo vajeni, zaradi pandemije je spomladi odpadel že tradicionalni tek ob žici, zato vse upe polagamo na maraton v nedeljo," je na novinarski konferenci ob predstavitvi maratona povedal ljubljanski podžupan Aleš Čerin. Predsednik maratona Danilo Ferjančič se je zahvalil enemu izmed "očetov" maratona Gojku Zalokarju, ki je vodil Timinig Ljubljana, soorganizatorja maratona. "Zalokar je odšel v pokoj, velika zahvala mu gre za vse opravljeno delo doslej. Nasledila ga je Barbara Železnik, ki je v Timingu tudi že več kot dve desetletji vpeta v organizacijo. To je tudi ena od sprememb na letošnjem maratonu, ki ohranja prestižen zlati znak svetovne atletike," je izpostavil Ferjančič. Spomnil je, da je bil lanski maraton 16. oktobra dokončno odpovedan zaradi epidemioloških razmer, povezanih z novim koronavirusom. "Nismo ga mogli izvesti niti v najmanjšem možnem obsegu z udeležbo zgolj peščice najboljših tekačev. Zaradi tako pozne odpovedi in organizacijskih priprav pa so že nastali stroški in želimo si, da bi jih letos pokrili, saj bomo zaradi okrnjene izvedbe letos imeli manjši proračun, kot je bil še pred dvema letoma," je pojasnil Ferjančič in dejal, da bodo lahko, zaradi številnih neznank, o končnih številkah govorili šele po letošnjem maratonu. "Načrtovali smo ga mesece in mesece, ko nas je bolela glava ob vprašanjih, če sploh bo, ter kako ga pripraviti. Konec avgusta smo se odločili za osnovno različico, za teke zgolj v nedeljo, z maratonom na 42 km v dveh krogih. Okrnjena izvedba bo letos izjema, novembra bomo imeli prve sestanke o strategiji maratona za naslednja leta. Osrednja prireditvena prostora pa bosta ostala na Trgu republike in Kongresnem trgu s startom in ciljem," je dodal Ferjančič.

icon-expand V nedeljo 25. ljubljanski maraton FOTO: Aljoša Kravanja