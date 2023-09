V nedeljo lahko ponovno pričakujemo krajevne nevihte

Kot so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, bo v nedeljo deloma sončno, popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne v Savinjski in Koroški regiji. Ob nevihtah bo predvidoma krajevno padlo od pet do 20 milimetrov padavin.

Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju do 18, najvišje dneve od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Po podatkih Arsovega oddelka za meteorološko prognozo je zaradi spremenjenih odtočnih razmer na vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov posebna vremenska napoved izdana za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije.