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V nedeljo na maraton, domov pa s koščkom ulične umetnosti

Ljubljana, 17. 10. 2026 00.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Heineken 0.0 maraton (1) (1)

To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika. Na 42-kilometrsko Heineken 0.0 progo se bo podalo rekordno število tekačev, maratonsko vzdušje pa bo soustvarjalo na tisoče navijačev. Živahno bo tudi na Trgu mladinskih delovnih brigad, kjer boste lahko izdelali transparent za svojega tekaškega favorita, se družili na 8-metrskem navijaškem kavču in spremljali znanega ljubljanskega grafitarja Azrama pri ustvarjanju umetnine. Svoj košček ulične umetnosti boste lahko odnesli tudi domov kot poseben spomin na maratonsko nedeljo.

Za doživetje maratona ne potrebujete startne številke

Kako boste preživeli maratonsko nedeljo? Morda bo tekel kdo od vaših prijateljev, morda pa vas preprosto mika živahen nedeljski utrip Ljubljane. V obeh primerih se ustavite na Trgu mladinskih delovnih brigad, kjer Pivovarna Laško Union z blagovno znamko Heineken 0.0 pripravlja aktivnosti za vse, ki želijo tekaški praznik doživeti ob progi.

Heineken 0.0 maraton (1) (1)

Košček umetnine za domov

Eden od razlogov za postanek na trgu bo ljubljanski grafitar Azram, ki bo od 8. ure naprej ustvarjal grafiti umetnino, navdihnjeno s tekom, navijanjem in druženjem.

Tokrat njegovega dela ne boste le opazovali, saj si boste po zaključku njegovega ustvarjanja lahko izbrali svoj košček umetnine in ga odnesli domov. In če boste med obiskovalci našli koga, čigar košček ima na zadnji strani enako barvo kot vaš, vas pri Heineken 0.0 hostesah oba čaka posebna nagrada. Iskanje ujemajočih se barv bo tako priložnost, da vzpostavite stik z nekom, ki ga sicer morda ne bi spoznali.

Heineken 0.0 maraton (1) (1)

Transparent za vašega tekača, kavč za družbo

Na Trgu mladinskih delovnih brigad boste našli tudi kotiček za izdelavo navijaških transparentov. Predpripravljene transparente boste lahko dopolnili z imeni svojih tekaških prijateljev, sodelavcev, sosedov ali sorodnikov ter jih obogatili s pisanimi in spodbudnimi nalepkami.

Pričakal vas bo tudi že tradicionalni 8-metrski navijaški kavč, na katerem se boste lahko ustavili, poklepetali z drugimi obiskovalci in skupaj soustvarjali navijaško vzdušje.

Ob progi nastajajo tudi poznanstva

Kot dolgoletni podpornik slovenskega športa Pivovarna Laško Union soustvarja nekatere najbolj navdihujoče športne trenutke v Sloveniji. Pri tem se z blagovno znamko Heineken 0.0 usmerjajo v aktivno, kakovostno druženje in povezovanje ljudi skozi gibanje, navijanje in pristno športno vzdušje.

Heineken 0.0 maraton (1) (1)

"Navijači so skupaj s tekmovalci pomemben del športnih dogodkov. Z navijaškimi aktivnostmi v okviru 42-kilometrske Heineken 0.0 proge zato želimo poudariti moč športa pri združevanju ljudi. Poleg prečkanja ciljne črte spomini nastajajo v številnih spontanih stikih, strastnem navijanju in močnem občutku pripadnosti, ki ga ustvarja dogodek. Vse to pa ponuja priložnosti za nova poznanstva, pa naj bo to med navijači ali tekači," pojasnjuje Eva Kurnik, vodja mednarodnih blagovnih znamk v Pivovarni Laško Union.

Na 42-kilometrsko Heineken 0.0 progo se bo v nedeljo, 18. oktobra, podalo več kot 4.900 maratoncev. Vsak bo na kraljevsko traso prinesel svojo zgodbo, navijači pa bodo s spodbudami, transparenti in dobro voljo dodali še svoje.

Priporočilo za obisk: Na Trgu mladinskih delovnih brigad grafiti umetnik Azram ustvarja od 8. ure, izdelava navijaških transparentov se začne ob 9. uri, deljenje koščkov umetnine pa bo potekalo med 10.30 in 12. uro.

Pridite, navijajte in odnesite košček maratonske nedelje domov!

 

Naročnik oglasne vsebine je Heineken.

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