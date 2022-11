V nedeljo ponovno na volišča: na vrsti zakonodajni referendumi

Pomembna informacija je, kot je izpostavil predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob , da se bo vsak volivec sam odločil, ali bo glasoval za vse tri referendume ali samo za enega ali pa za dva. Glede na to se bo tudi podpisal v volilni imenik: bodisi trikrat, dvakrat ali enkrat, torej za vsak referendum posebej. Od tega bo odvisno, za katerega od referendumov se bo podpisal v volilni imenik in bo tudi prejel glasovnico oz. glasovnici/e. O vsakem posameznem referendumu volivec glasuje tako, da obkroži besedo 'za' ali besedo 'proti' (torej za uveljavitev zakona ali proti uveljavitvi zakona).

Jutri, v torek, 22. novembra, se začenja predčasno glasovanje. Volivke in volivci se lahko na volišča za predčasno glasovanje odpravijo v torek, sredo in četrtek od 7. do 19. ure. S seboj potrebujejo le osebni dokument. Volišč za predčasno glasovanje je tokrat 95, večinoma na sedežih upravnih enot. V nedeljo pa bo po državi 2999 volišč in poleg tega tudi 88 t. i. volišč omnia, kjer lahko glasujejo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini in vsi tisti, ki na dan glasovanja ne bodo v okraju svojega stalnega prebivališča. Vlogo za glasovanje na omnia voliščih je treba oddati vlogo najpozneje do srede, 23. novembra. Prav tako do srede morajo vlogo oddati tudi volivke in volivci, ki zaradi bolezni ne morejo na volišče in želijo glasovati na domu, je pojasnil direktor Službe DVK Dušan Vučko.

Roki za glasovanje iz tujine so že potekli. Pri referendumu morajo vlogo za glasovanje po pošti iz tujine za razliko od državnih volitev oddati tudi volivci s stalnim prebivališčem v tujini (t. i. izseljenci) in ne zgolj tisti volivci, ki so v tujini začasno (t. i. zdomci). Vlogo za glasovanje po pošti iz tujine je pravočasno oddalo 983 volivk in volivcev, za glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih pa 485 t. i. zdomcev. Volivci s stalnim prebivališčem v tujini gredo lahko brez vsakršne prijave na volišče na najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu.