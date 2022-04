V nedeljo potrdili 368 okužb z novim koronavirusom

V nedeljo so ob 409 PCR-testih in 1023 hitrih antigenskih testih potrdili 368 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah zaradi covida-19 na navadnih oddelkih zdravijo 104 bolnike, intenzivno nego jih zaradi covida-19 potrebuje 17. Umrli so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

V nedeljo je bilo potrjenih 193 okužb manj kot v soboto. Zaradi covida-19 je na navadnih oddelkih hospitaliziranih pet bolnikov manj kot dan prej, število bolnikov na intenzivni negi je nižje za enega. Zaradi in s covidom-19 je hospitaliziranih 259 oseb s potrjeno okužbo, kar je 11 manj kot prejšnji dan. Na intenzivnih oddelkih je skupno 31 bolnikov s potrjeno okužbo, kar je toliko kot dan prej. icon-expand Zaščitna maska FOTO: Shutterstock Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 22.320 primerov okužbe, kar je 437 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1329 oz. 24 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je v primerjavi z dnevom prej nižje za 21 in znaša 1055. Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.047 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.220.964.