V nedeljo prehod izrazite hladne fronte z možnostjo sneženja

Prodor hladnega polarnega zraka bo povzročil, da se bodo temperature v večjem delu Evrope spustile globoko pod dolgoletno povprečje in ob jutrih ponekod bolj spominjale na februar kot na maj. Marsikje v zahodni in srednji Evropi bo že v nedeljo možna pozeba, v prvi polovici prihodnjega tedna pa bodo pred zelo nizkimi jutranjimi temperaturami trepetali tudi na Balkanu.

Popoldne bo zpihal jugozahodni veter in najvišje temperature se bodo preselile na vzhod države. Tu se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija. Malo nad 20 stopinj Celzija bo tudi marsikje drugod po državi, bolj sveže, a še vedno prijetnih 18 stopinj Celzija, bo na Gorenjskem.

Vreme se bo začelo spreminjati v noči na jutri, ko se bodo oblaki od zahoda razširili nad večji del države. Bolj strnjeno oblačnost pričakujemo v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije, kjer se bodo že zgodaj zjutraj začele pojavljati padavine. V nadaljevanju dneva se bodo nekoliko okrepile ter se v obliki ploh in posameznih neviht občasno pojavljale tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Po zaslugi vetra bodo jutranje temperature višje, dnevne pa zaradi oblakov in občasnih padavin nižje od današnjih. Zjutraj tako pričakujemo okoli 10, čez dan pa v večjem delu države od 14 do 19 stopinj Celzija.

Izrazita hladna fronta nas bo dosegla proti nedeljskemu jutru, ko se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo. Ob prehodu hladne fronte se bo hitro ohladilo, spuščala se bo tudi meja sneženja. Ni izključeno, da bo v času najmočnejših padavin v nedeljo zjutraj in dopoldne snežilo tudi po nekaterih nižinah zahodne in južne Slovenije, zagotovo pa bo snežilo nad okoli 700 metrov nad morjem, kjer bo lokalno lahko zapadlo tudi več kot 15 centimetrov snega. Prehod hladne fronte bo pospremil okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Temperature se bodo v nedeljo čez dan gibale le malo nad 5 stopinjami Celzija.

Sledita dva suha in hladna dneva. V primeru razjasnitve se bodo jutranje temperature marsikje spustile pod ledišče.