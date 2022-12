V nedeljo se tudi po nižinah začenja prava zima

Medtem ko na pravo zimo po nižinah še čakamo, je že v preteklih dneh obilneje zasnežilo naše vršace. Po podatkih Arsa je v tem mesecu na Kredarici zapadel že skoraj meter snega, skupna snežna odeja je debela 140 centimetrov. Čeprav svež sneg in sončni žarki pričarajo čudovito kuliso, zasnežena pokrajina gora v teh dneh skriva številne pasti. Sneženje je namreč spremljal okrepljen veter, zato so nastale klože, ki se lahko sprožijo že ob manjši obremenitvi. Zaradi velike količine novozapadlega snega, ki se je slabo sprijel z obstoječo podlago, je nevarnost snežnih plazov nad gozdno mejo zmerna, druge stopnje na petstopenjski lestvici.

Pred novo spremembo vremena sta pred nami še dva večinoma suha dneva, le tu in tam bo možna kakšna kaplja dežja. Obilnejše padavine nas bodo dosegle v petek, ko se nam bo približal sredozemski ciklon. Takrat lahko po vsej Sloveniji pričakujemo oblačno in deževno vreme. Ker bo pihal topel jugozahodni veter, bo dovolj hladno za sneg le v visokogorju. Padavine bodo marsikje obilne, poleg tega pa bosta nizek zračni tlak in močan jugo, ki bo pihal vzdolž Jadrana, sovpadala s polno luno, zato bo morje spet poplavljalo v večjem obsegu.

Oblačno vreme s pogostimi padavinami nas bo spremljalo tudi v soboto in nedeljo, ko se bo, kot že rečeno, meja sneženja marsikje spustila do nižin. V visokogorju Julijskih Alp in zahodnih Karavank lahko do ponedeljka zapade še meter snega, nevarnost snežnih plazov se bo tako še povečala.