V nedeljo spet sneg do nižin: kje bodo po dolgem času imeli bel božič?

Z zimskim solsticijem se bo danes, točno ob 10.21 po srednjeevropskem času, začela koledarska zima. In tudi vreme je te dni marsikje prav zimsko. Ponekod je snežilo že v petek, po napovedih vremenoslovcev pa se bo tudi v nedeljo in v noči na ponedeljek meja sneženja na Notranjskem in na jugovzhodu države spustila do nižin. Obstaja verjetnost, da bodo ponekod po Sloveniji končno imeli bel božič.