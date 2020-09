'Zapiranje trgovin ob nedeljah se zdi kot strel v obe koleni'

V oddaji 24UR ZVEČER sta mnenja soočila poslanca Branislav Rajić (SMC) in Luka Mesec (Levica). "Ne gre samo za težave velikih trgovskih verig, ampak tudi za mikrotrgovce, ki bodo praktično prepolovili svoj zaslužek zaradi takšnega ukrepa, kot ga predlagajo v Levici. Najbolj pomembno je to, da se v situaciji, v kateri smo sedaj, zapiranje trgovin ob nedeljah zdi kot strel v obe koleni," je povedal Rajić.

Luka Mesec se s tem ni strinjal in je izpostavil, da so bile trgovine zaprte skoraj štiri mesece. "Promet se je razporedil čez teden, naš zakon pa je spisan tako, da se uresniči tisto, kar si vsi želimo – da 30.000 delavk in delavcev dobi prosto nedeljo, po drugi strani pa smo z amandmajem dali izjemo, da so lahko male trgovine vseeno ob nedeljah odprte, če v njih delajo poslovodne osebe, prokuristi ... Zakon je dovolj dober za vse, da je optimalen in da ne pride do odpuščanj."

Rajić je ob tem opozoril na probleme trgovin v majhnih krajih in turističnih središčih, ki večino svojega prometa ustvarijo ob koncu tedna. Če se zaprejo ob nedeljah, so ob polovico zaslužka, meni poslanec SMC. "Mi želimo dati glas tistim, ki želijo delati ob nedeljah, prav tako tistih, ki želijo nakupovati v nedeljah."

Mesec je ob tem dejal, da so delavci v trgovinah skoraj soglasni v tem, da želijo, da so trgovine ob nedeljah zaprte. "Sindikat je meril podporo in ugotovil 98-odstotno strinjanje. Tudi v Lidlu, ki ima enega najboljših dodatkov za nedeljsko delo, je bila podpora 90-odstotna, saj si želijo proste nedelje. Edini, ki s tem niso zadovoljni, v resnici niso trgovci, ampak trgovska zbornica in prek njih ministrstvo ter SMC."

"Anketa, ki jo je naredil sindikat, res kaže veliko podporo, a gre za anketo, narejeno na vzorcu 5000 ljudi, zanima pa me, kaj si misli ostalih 105.000 zaposlenih v trgovinah," se sprašuje Rajić. "V tej situaciji je res treba premisliti, kaj storiti, ko je nahuje. Izgubljali bodo delovna mesta, zmanjšale se bodo plače, dobiček v proračun bo manjši." Rajić je ocenil, da bi se lahko pojavilo od 12 do 15 tisoč novih odpuščanj. "Nedeljsko amputacijo delati zdaj, se zdi resnično slabo."

Mesec pa trdi, da omenjene številke ne držijo. "To so številke, s katerimi operira samo trgovinska zbornica, raziskave, opravljene pri trgovcih in ekonomistih, pravijo drugače. V trgovini že sedaj primanjkuje 7000 delavcev." Še enkrat je poudaril, da bolje plačano nedeljsko delo ni rešitev.

V Državnem zboru se obeta tesno glasovanje, vprašanje pa je tudi, kaj bo reklo Ustavno sodišče.