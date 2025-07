S 37 na 20 stopinj Celzija, možni tudi močnejši nalivi

V soboto bo ozračje bolj stabilno, zato bo verjetnost za nevihte majhna. Vročina bo nekoliko popustila – po nižinah bodo popoldanske temperature malo nad 30 stopinj Celzija. Bolj vroča bo nedelja, ko se lahko krajevno znova ogreje do 35 stopinj. A že popoldne se nam bo z zahoda približala nova pošiljka hladnejšega zraka, ki bo sprožila nastanek krajevnih neviht. To pa bo le uvod v vremensko zelo pestro dogajanje, ki nas čaka v začetku prihodnjega tedna.

Težišče dogajanja bo verjetno na severu in zahodu Slovenije, kjer bi lahko po trenutnih izračunih v kratkem času padlo tudi več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Čeprav je dež zelo dobrodošel, lahko močnejši nalivi po daljšem sušnem obdobju hitreje kot običajno povzročijo težave. Suha in zbita tla namreč v kratkem času ne morejo vpiti večjih količin vode, zato ta odteka po površini, kar lahko vodi do zastajanja vode in lokalnih hudourniških poplav.

S padavinami prihaja tudi občutna osvežitev. V ponedeljek bodo temperature še večinoma od 24 do 28 stopinj, v torek pa bo v večjem delu Slovenije le malo nad 20 stopinj Celzija.