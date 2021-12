'V nekatere pametne igrače je mogoče vdreti z minimalnim 'hekerskim' znanjem'

Čeprav so pametne igrače zabavne, tudi izobraževalne, ne smemo pozabiti, da so to še vedno orodja, ki zbirajo, obdelujejo in prenašajo osebne podatke, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. To lahko pomeni tveganje z vidika varstva zasebnosti in osebnih podatkov. Zato med drugim preverite, katero tehnologijo igrača prinaša in pozorno preberite njen opis v trgovini ali na spletu, svetujejo na ZPS.

icon-expand Nekatere pametne igrače so popolnoma nezaščitene in se z njimi lahko poveže vsak, ki ima mobilni telefon, saj povezava ni zaščitena niti z geslom. FOTO: Dreamstime

Trg igrač, povezanih z internetom, je v porastu. Zato predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) spodbujajo potrošnike, če se bodo odločili za nakup pametnih igrač, ki omogočajo povezavo s spletom, naj se prepričajo, da so varne. Po njihovih ugotovitvah namreč mnogi proizvajalci kibernetski varnosti ne namenjajo nobene pozornosti. Eden od razlogov je neustrezna zakonodaja, ki prepočasi sledi tehnološkemu razvoju in se pri varnosti še vedno osredotoča izključno na fizično varnost igrač. "V nekatere je mogoče vdreti z minimalnim 'hekerskim' znanjem, nekatere pa so popolnoma nezaščitene in se z njimi lahko poveže vsak, ki ima mobilni telefon, saj povezava ni zaščitena niti z geslom," so pojasnili na ZPS.

icon-expand Nakup pametnih igrač je morda bolje preložiti na kasnejši čas, ko so otroci starejši. FOTO: Dreamstime

Tovrstne igrače spodbujajo k posredovanju različnih osebnih podatkov, ki se shranjujejo na pogosto slabo zavarovanih strežnikih proizvajalcev. Čeprav povprečen potrošnik težko ugotovi, ali je določena pametna igrača varna, so lahko v pomoč naslednji nasveti ZPS pred nakupom in po njem.

Pred nakupom: - Pozorno preberite opis povezane igrače v trgovini ali na spletu. Ugotovite, kaj igrača v resnici počne in kako jo bo otrok uporabljal. - Preverite, katero tehnologijo uporablja. Ali uporablja brezžično omrežje ali povezavo bluetooth in, kar je še pomembneje: ali je ta res nujna za uporabo igrače? - Ali obstaja mobilna aplikacija?Če za igračo obstaja mobilna aplikacija, preverite, kaj konkretno ta aplikacija počne in ali proizvajalec posebej izpostavlja varnostne nastavitve, kot so uporabniška imena in gesla. - Na spletu poiščite morebitne izkušnje uporabnikov. V spletni iskalnik vpišite ime igrače in preverite, ali so bili izpostavljeni pomisleki o njeni varnosti ali o tem, kako varuje zasebnost otrok in njihovih osebnih podatkov. Preverite tudi, ali so bile morda pri istem proizvajalcu v preteklosti že zaznane kršitve zasebnosti ali primeri uhajanja osebnih podatkov uporabnikov njegovih izdelkov. - Razmislite, ali je povezana igrača prava izbira. Otrokom ni treba odreči zabave, vendar vseeno premislite, ali se ni morda bolje izogniti spletnim nevarnostim, dokler niso nekoliko starejši.

icon-expand Pametne igrače so orodja, ki zbirajo, obdelujejo in prenašajo osebne podatke. FOTO: Dreamstime

Po nakupu: - Vnesite le minimalno količino osebnih podatkov. Pri zagonu igrače vnesite le minimalno količino osebnih podatkov, ki je potrebna za vzpostavitev uporabniškega računa za vašega otroka. To pomeni, da v primeru vdora pride do kraje minimalne količine podatkov. - Preberite pravila in pogoje poslovanja. Preberite pravila in pogoje poslovanja podjetja ter pravilnike o zasebnosti, čeprav je to dolgočasno. Bodite pozorni predvsem na določbe o hrambi vaših podatkov in kdo ima pravico dostopa do njih. Kaj se zgodi v primeru kibernetskega napada na podjetje? Vas bodo obvestili, če bodo pri igrači odkrili ranljivosti? - Poiščite vse varnostne funkcije, ki so na voljo (običajno v nastavitvah). Izberite močna gesla, torej takšna, ki vsebujejo male in velike črke, številke in posebne znake. Redno preverjajte in prenašajte vse razpoložljive varnostne posodobitve. - Bodite pozorni na otrokovo igro. Bodite pozorni na svojega otroka, ko se igra, še posebej, če lahko pošilja ali prejema sporočila. Ko se otrok ne igra z igračo, se prepričajte, da je izklopljena.