V nekaterih bankah se cene storitev višajo

V Novi KBM s 1. septembrom spreminjajo višino nadomestila pri pologu ali dvigu kovancev na ali s transakcijskega računa za fizične osebe ter pri menjavi bankovcev v bankovce. Pri pologu ali dvigu več kot 50 kosov kovancev na transakcijski račun oziroma s transakcijskega računa za fizične osebe bodo strankam zaračunali v vrednosti dva odstotka od zneska pologa oziroma v višini najmanj 2 evrov.

Predhodno je bil to en odstotek od zneska pologa oziroma najmanj dva evra, medtem ko bodo bankovce v bankovce v primeru, da gre za več kot 10 kosov, obračunali v vrednosti 2 odstotka od zneska oziroma najmanj dva evra. Predhodno je bil to en procent od zneska oziroma najmanj dva evra.

Nova KBM je s 1. 8. 2022 ukinila tudi zaračunavanje nadomestila za obračun ležarin, kar pomeni, da strankam od navedenega datuma ne obračunajo nadomestila, ne glede na stanje na njihovih računih.

S 1. 9. 2022 v banki napovedujejo še druge spremembe, med drugim se bo spremenila cena vodenja transakcijskega računa, ki je prej znašala 2,50 evra, po novem pa bo znašala 2,70 evra, ponovna izdelava mesečnega izpiska bo namesto 3,50 evra stala 5 evrov, poslovanje z debetno kartico VISA na bankomatih izven Evropske unije in v državah Evropske unije v ostalih valutah (razen EUR, SEK in RON) ter v ostalih državah bo namesto 1 odstotka od zneska, najmanj 2,50 evra in največ 15 evrov, znašala 1 odstotek od zneska, najmanj 2,50 evra in največ 23 evrov, letna članarina Zlate kartice Visa bo po novem namesto 60 evrov znašala 70 evrov.

Pojasnjujejo, da so spremembe posledica spremenjenih razmer na trgu, ki jih banka spremlja in jim prilagaja svoje poslovanje, stranke pa je s spremembami že seznanila.

Tudi v SKB banki s 1.9. 2022 za potrošnike uvajajo strošek pologa bankovcev na bančnem okencu in pri pologu kovancev ukinjajo vrednostno omejitev, do katere se polog ni obračunal. Na SKB bankomatih lahko stranke bankovce brezplačno polagajo. Tudi oni navajajo, da so razlog za uvedbo oziroma spreminjanje nadomestil tržne in globalne makroekonomske razmere, ki vplivajo na spremembe v poslovni politiki banke.

Višine nadomestil za pologe gotovine niso spreminjali v NLB, v Gorenjski banki, v Banki Sparkasse in v Deželni banki Slovenije

V NLB v letošnjem letu višin nadomestil za pologe gotovine niso spreminjali, s 1. 2. 2022 so le dopolnili NLB Tarifo za prebivalstvo, in sicer z enako tarifno postavko, kot jo imajo zapisano v NLB Tarifi za poslovne račune - to je postavka za polog bankovcev na bančnem okencu.

Velja za fizične osebe in njihove pooblaščene osebe, ki imajo poleg NLB Osebnega računa ali paketa hkrati odprt tudi NLB Poslovni račun in ali NLB Osebni račun ali paket, ki se uporablja za osebni in poslovni namen, znaša pa 0,36 odstotka od zneska, minimalno 2,30 evra.

To tarifno postavko so uvedli, ker so nekateri podjetniki oziroma njihovi pooblaščenci dnevne izkupičke gotovine iz naslova dejavnosti polagali na NLB Osebne račune namesto na NLB Poslovne račune ter se s tem izognili plačilu nadomestila. Kar zadeva podražitve pri vodenju računov komitentov pri NLB, pa se višina nadomestila za vodenje poslovnega računa za podjetnike, zasebnike in pravne osebe v zadnjem letu ni spreminjala. Enako velja tudi za nadomestila za vodenje osebnih računov.

V Gorenjski banki v letu 2022 provizij za gotovinske pologe pravnih oseb na poslovne račune niso povečali. Občanom stroškov pologa gotovine na imetniške račune ne zaračunavajo. Izjemo predstavljajo izključno pologi večje količine kovancev na osebne račune, pri čemer je višina tega nadomestila v 2022 ostala nespremenjena. Banka v tretjem kvartalu prav tako ni uvajala sprememb pri drugih nadomestilih za vodenje osebnih računov.

V Banki Sparkasse pri fizičnih osebah provizij niso povišali, zadnje spremembe so bile 1. 6. 2021 in v bodoče spremembe niso planirane. S 1.8.2022 so ukinili ležarine in prav tako druge spremembe niso planirane.

Tudi Deželna banka Slovenije cen ni višala, je pa ukinila tako imenovane ležarine za pravne in fizične osebe.