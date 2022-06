V nekaterih hotelih v slovenski Istri skoraj ni več prostih sob

V Portorožu so se v soboto dopoldne nekateri že kopali v morju, ki ima 20 stopinj. Nekaj mimoidočih smo vprašali po temperaturi vode in zdela se jim je kar nekoliko mrzla. Drugi so se na vikend oddih prišli le sončiti na plažo ali na kratek sprehod. Ker kot opažajo, so cene ob morju letos nekoliko višje. "Drago kot pes," je dejal eden od obiskovalcev. "Tam sem videl, da so v piceriji nalepke čez limali in cene gor pisali," še doda.

A kljub temu nekateri hoteli beležijo izjemen obisk. Letos je veliko predvsem tujih gostov iz Avstrije, Hrvaške in Nemčije. "Lahko rečemo, da je trenutno v Lifeclassu 95-odstotna zasedenost hotelov. Praktično skoraj ni več kapacitet, mogoče se le kakšne last minute sobe pokrijejo," pove Nika Filipič iz Lifeclass hotelov Portorož.