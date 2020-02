V nekaterih slovenskih agencijah zaradi koronavirusa tudi odpovedi potovanj

"Opažamo seveda, da prijav za potovanje na Kitajsko v tem trenutku ni, kar pomeni, da se že potniki sami ne prijavljajo na potovanje, kjer je žarišče virusa. Seveda pa tudi nam ni v interesu, da bi potnike peljali nekam, kjer vlada obsedeno stanje in je nevarnost kakršnekoli okužbe ali bolezni tako velika, da predstavlja resno nevarnost za zdravje naših potnikov in seveda tudi vodičev. Tako da bi v takšnem primeru potovanje zagotovo odpovedali," je povedal Sašo Klep iz Shappe.

V potovalni agenciji Shappa, ki pripravlja potovanja na Kitajsko, pa tudi v številne druge azijske države, kot so Laos, Kambodža, Tajska, Vietnam in Mjanmar, so doslej zaradi koronavirusa odpovedali eno potovanje, in sicer v Severno Korejo.

Družbe Lufthansa, Swiss in Austrian Airlines so prekinitev letov v Peking in Šanghaj, sprva napovedano do 29. februarja, podaljšali do 28. marca.

Medtem so v potovalni agenciji Palma pojasnili, da zaradi koronavirusa še niso odpovedali nobenega od svojih potovanj."Res pa je, da v bližnji prihodnosti nimamo razpisanega nobenega potovanja na Kitajsko," so sporočili.

Za prihodnje mesece pričakujejo, da se bo morda zmanjšalo povpraševanje po potovanjih v Azijo, potniki pa se bodo verjetno raje odločali za potovanja na druge konce sveta, kjer je primerov virusa manj ali praktično nič, kot so recimo potovanja v Severno in Južno Ameriko. "Seveda pa je vse odvisno od tega, ali bo obseg virusa ostal v okvirjih, v kakršnih je sedaj, ali pa se bo morebiti širil tudi v druge države ali na druge konce sveta,"je zaključil Klep.

V Shappi so tudi že zabeležili primere, ko so potniki zaradi strahu pred virusom potovanje odpovedali; tudi potovanja v kraje, kot so recimo države Južne Amerike, kjer virusa trenutno sploh še ni. "Mislim, da se ljudje najbolj bojijo letal in letališč, ker se tam mešajo ljudje iz vsega sveta in imajo občutek, da je tam možnost okužbe večja," je povedal Klep.

Sicer zaenkrat vidnega upada pri prijavah za potovanja drugod v Azijo ni, saj so se udeleženci za takšna potovanja prijavljali že pred izbruhom epidemije."Lahko pa se zgodi, da se bo učinek bolezni v prihodnjih mesecih poznal in bo prijav predvsem v države, ki so blizu ali mejijo na Kitajsko, manj," je pojasnil sogovornik.

Ob tem so poudarili, da sta njihovi temeljni zavezi varnost in zdravje potnikov na potovanjih oziroma počitnicah. V prvi vrsti pri tem sledijo obvestilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, prav tako vsakodnevno spremljajo obvestila ministrstva za zunanje zadeve. "Trenutno pod ogrožena in odsvetovana področja sodi Kitajska. Za vse ostale države tega sveta omejitev ni, potovanja potekajo po programih," so povzeli. Tudi v prihodnje bodo, kot so napovedali, v navezi z inštitutom in ministrstvom ter bodo stranke in javnost sproti obveščali o morebitnih spremembah.

Sicer so izpostavili, da ponujajo pestro paleto destinacij, ki niso omejene le na določen del sveta, zato je o morebitnem upadu povpraševanja prezgodaj govoriti. Niso pa še imeli primera stranke, ki bi zaradi strahu pred koronavirusom odpovedala načrtovano potovanje. Če bi se takšna stranka pojavila, bi se z njo pogovorili, pregledali vse možnosti in opcije in skušali najti ustrezen odgovor.

Glede vpliva epidemije koronavirusa na potovanja v prihodnosti pa so v Palmi mnenja, da je vnaprej težko kar koli napovedovati,"vsekakor pa ta izkušnja ni prva v našem turističnem segmentu".

Letalski prevozniki podaljšali prekinitev letov na Kitajsko