Nemško gospodarstvo plačuje ceno velike odvisnosti od poceni ruskega plina. "Nemčija je razvila poslovni model, ki je bil v veliki meri odvisen od poceni ruskega plina. In tako tudi od predsednika, ki ne spoštuje mednarodnega prava, za katerega so liberalna demokracija in njene vrednote sovražne. Ta model je padel in se ne bo vrnil," pravi nemški podkancler Robert Habeck.

2,4 centa na kilovatno uro bo posebna dajatev, ki jo bodo nemški potrošniki plačevali za zemeljski plin. Na položnicah se jim bo višja cena poznala od konca leta. Dajatev bo namenjena reševanju uvoznikov plina, ki ga morajo zaradi zmanjšane dobave iz Rusije zdaj po dražji ceni kupovati od drugih dobaviteljev. "Ta dajatev je najbolj pošten način za porazdelitev in plačilo dodatnih stroškov, ki so nastali v družbi. Alternativa bi bil zlom nemškega energetskega trga in z njim velikega dela evropskega energetskega trga," dodaja Habeck.