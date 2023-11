V Nemčiji prijeli 'Satana'

"Potrdimo lahko, da je bil včeraj, 8. 11. 2023, v Berlinu prijet pobegli zapornik, ki je 5. 10. 2023 pobegnil izpred ORL klinike v Ljubljani. Predaja slovenskim pravosodnim organom je v teku," so za 24ur.com sporočili iz Generalne policijske uprave in dodali, da je prijetje rezultat uspešnega mednarodnega policijskega sodelovanja slovenske in nemške kriminalistične policije ter aktivnega sodelovanja slovenske kriminalistične policije v Evropski mreži za aktivno iskanje oseb – ENFAST.

Kot smo že poročali, je obsojenec pobegnil 5. oktobra, ko so ga v spremstvu pravosodnega policista pripeljali na zdravniški pregled v UKC Ljubljana. Pri tem mu je pomagala vsaj ena oseba – pred UKC ga namreč čakal voznik skuterja, s katerim se je odpeljal. Policija je za njim razpisala tiralico.

Gre za nekdanjega tekmovalca v borilnih veščinah Tomaža Simoniča, znanega pod vzdevkom 'Satan', ki je bil zaradi več kaznivih dejanj leta 2015 obsojen na enotno kazen 10 let zapora. Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so pojasnili, da je prestal že 80 odstotkov kazni. "V preteklosti je kazen že prestajal v svobodnejšem režimu in koristil zunajzavodske ugodnosti, med epidemijo covida-19 je bil tudi na prekinitvi prestajanja zaporne kazni," so sporočili.