V Nemčiji Slovenski vojski ukradli 2000 kosov streliva

V Nemčiji so ukradli del tovora s tovornega vozila Slovenske vojske, ki je na letališče v Leipzigu peljalo opremo in strelivo za pripadnike kontingenta Slovenske vojske v Maliju. Po prvih podatkih je bilo ukradenih približno tisoč kosov streliva kalibra 5,56 mm in tisoč kosov streliva kalibra 9 mm, so sporočili iz Slovenske vojske.

Dodali so, da dogodek preiskujejo pooblaščeni nemški organi. Slovenska vojska sodeluje v misiji EU za usposabljanje oboroženih sil Malija (EUTM Mali) od 6. februarja 2013. Takrat je v misijo napotila do štiri pripadnike Slovenske vojske z možnostjo rotacij. Prvi pripadnik Slovenske vojske je bil na misijo napoten 19. marca 2013. Trenutno je tam pet pripadnikov Slovenske vojske.