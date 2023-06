V nesrečah poškodovana tujca, skupini izčrpanih pomagali gorski reševalci

Po poročanju centra za obveščanje je bila danes okoli 13. ure na razgledišču Na prodih v občini Jezersko onemogla skupina tujih turistov. Tamkajšnji gorski reševalci so na kraju oskrbeli devet izčrpanih oseb, jih del poti pospremili peš, nato pa so jih z vozili prepeljali v dolino.

Ob približno enakem času so bili danes policisti obveščeni o prometni nesreči v Idriji, v kateri se je pri padcu poškodoval motorist iz Nemčije. Po prvih podatkih je vozil tretji v koloni, v kateri sta prva dva motorista zavirala in varno zaustavila, sam pa je zaradi prekratke varnostne razdalje zavil na levo in na pesku z motornim kolesom zdrsnil. Pri tem je utrpel lahko telesno poškodbo, poškodoval si je ramena.

Poleg policistov so na kraju posredovali tudi idrijski gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca. Idrijski policisti bodo ponesrečenemu nemškemu motoristu zaradi prekratke varnostne razdalje izdali plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Na regionalni cesti med Bovcem in vasjo Kal - Koritnica pa je v četrtek zvečer padel in se poškodoval 75-letni kolesar s Češke. Med vožnjo proti Bovcu je iz neznanega razloga v ostrem levem ovinku izgubil nadzor nad kolesom in padel po vozišču. Pri tem se je huje poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center.

Na Kobali na Tolminskem pa je v četrtek popoldne na drevesu zasilno pristal 55-letni grški jadralni padalec. Pri tem pa ni bil poškodovan, so danes še sporočili s PU Nova Gorica.