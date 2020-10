V nesreči med Dvorom in Žužemberkom umrl 22-letnik

Prometna nesreča se je zgodila v četrtek okoli 20.30 na cesti med Dvorom in Žužemberkom. Voznik avtomobila je v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Vozilo je po trčenju odbilo na cesto, in sicer na nasprotno smerno vozišče, po katerem je nekaj časa drselo. Pri tem je trčilo v tovorno vozilo s pripetim priklopnikom, v katerem se je iz nasprotne smeri pripeljal 53-letnik. Voznik osebnega avtomobila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, voznik tovornega vozila in sopotnik pa sta bila v nesreči lažje poškodovana, so še navedli na policiji.