V nesreči poginil konj

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, je voznica osebnega vozila ob 22.04 na cesti Žeje–Duplje v občini Naklo zbila konja. Posredovali so gasilci GARS Kranj, ki so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili voznico in odklopili akumulator v vozilu. Oskrbeli so jo do prihoda reševalcev in jo kasneje prenesli v reševalno vozilo. Po podatkih policije je voznica lažje poškodovana, konj pa je na kraju nesreče poginil. Policija pri lastniku konja preverja elemente prekrška opustitve nadzora nad živaljo. Na relaciji Retnje pri Tržiču – Strahinj, kjer se je nesreča zgodila so trčenja z divjadjo pogosta, zato policija poziva k previdni udeležbi v prometu.