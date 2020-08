Neurja povzročila veliko težav: v Laškem poškodovana hiša štiričlanske družine

Nedavna neurja so Občino Laško prizadela v veliki meri, so sporočili z občine. Ob tem je bila huje poškodovana stanovanjska hiša v Radobljah, kjer živi 4-članska družina z dvema otrokoma. Kakšna je škoda, trenutno še ni znano, nam je pojasnil poveljnik Civilne zaščite Laško Matjaž Pikl. Povedal je, da je neurje hišo poškodovalo na njenem zahodnem delu, kjer so se pojavile velike razpoke, zato so o tem obvestili vse pristojne službe.

"Na osnovi tega smo v civilni zaščiti poklicali strokovnjake, ki so danes na terenu. Ogled sta opravila statik in geolog, ki bosta kmalu podala prva poročila, ki nam bodo usmeritve za naprej. Več bo znanega konec tedna," je povedal. Dodal je, da družina še vedno prebiva v hiši, saj še ni bilo podane nobene ocene, da bi bile poškodbe tako hude, da bi družino morali izseliti.

Večje finančne škode na Obali ni bilo

Škode z večjimi finančnimi posledicami po trenutnih informacijah na Obali ni bilo, med izjemami sta Hotel Piran in Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kjer pa točnih podatkov še nimajo. Na koprski občini so pojasnili, da večje škode niso zabeležili. Nekaj sanacij sicer še vedno izvajajo, vendar vse v okviru rednih del pristojnih služb. Podobno je v Občini Izola.

Večje škode niso utrpeli niti v Občini Piran, kjer so posledice neurja že sanirali. Izpostavili pa so Hotel Piran in Hostel Korotan, kjer so bile posledice hujše. Namestnik direktorja Hotela Piran Aleksander Pinter je povedal, da so škodo med drugim utrpeli na strehi, ki jo je delno odkrilo. Poškodovana so tudi polkna. Škodo so sanirali delno, da so zagotovili varnost promenade ob hotelu. Sanacijo bodo nadaljevali v prihodnjih dneh, dokončali pa jo bodo po koncu sezone.

Točnih podatkov o finančnih posledicah neurja še nimajo, po Pinterjevih ocenah pa jih bo sanacija skupno stala nekaj 10.000 evrov. "Na neurje smo se sicer pripravili, vendar ga ni nihče pričakoval v takšnih razsežnostih," je dejal.