V neurju zabeležili 75 dogodkov, aktiviranih 36 gasilskih enot

V petek v popoldanskem času je neurje z močnimi nalivi in točo zajelo območja občin Ajdovščina, Brežice, Domžale, Dravograd, Gornji Grad, Idrija, Ilirska Bistrica, Kamnik, Ljubljana, Ljubno, Metlika, Mislinja, Moravske Toplice, Novo mesto, Piran, Postojna, Prevalje, Sevnica, Slovenj Gradec, Šalovci, Šentjernej, Tolmin, Trbovlje, Vuzenica in Žiri.

V občini Kamnik v naselju Motnik je potok Motnišnica poškodoval vodovodno omrežje, v naselju Okrog pri Motniku pa je meteorna voda močno poškodovala cesto. Strela je v naselju Rakovec v občini Brežice udarila v stanovanjski objekt in poškodovala električno napeljavo. Toča pa je v občini Nova Gorica poškodovala streho objekta in osebno vozilo. V občini Slovenj Gradec v Otiškem Vrhu je meteorna voda zalila proizvodne prostore podjetja, v naselju Gradišče pa je zemeljski plaz zasul stanovanjski objekt. Prav tako se je zemeljski plaz sprožil na cesto Mrzli vrh–Korita v občini Idrija.

Gasilci so predvsem odstranjevali podrta drevesa na vozišča, prečrpavali vodo iz objektov, prekrivali poškodovane strehe objektov, sanirali zemeljske plazove ter odmašili odtoke meteorne vode in s cestišč čistili nanose zemljine in drugega materiala. Pomoč pri odstranjevanju posledic neurja so jim nudile tudi druge dežurne službe.

Kakšno vreme nas čaka?

Agencija RS za okolje napoveduje, da bo danes dopoldne zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo zjutraj tudi megleno. Padavine bodo povsod ponehale. Popoldne se bo delno zjasnilo, v notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 °C.

Jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo na severu nadaljevale tudi ponoči. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 °C.

V ponedeljek bo v notranjosti sprva nizka oblačnost, čez dan bo večinoma sončno s posameznimi popoldanskimi nevihtami. V torek pa bodo nevihte spet pogostejše.