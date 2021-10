V nezavarovan, več kot meter globok jarek padla že dva kolesarja

Prebivalci Prvačine na Goriškem so ogorčeni. Sredi naselja so jim pred dvema letoma ob gradnji stanovanjskega naselja izkopali meter globok in več kot dvajset metrov dolg jarek tik ob cesti in ga v takšni obliki pustili vse do danes brez ustrezne varovalne ograje ali mreže. Pred kratkim sta vanj padla tako 4-letna deklica s kolesom kot tudi drug kolesar, ki se je izogibal avtomobilom na cesti. Zakaj na mestni občini kljub večkratnim opozorilom ne ukrepajo?