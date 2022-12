V nižinah ni pričakovati omembe vredne snežne odeje, nevarnost poplav

Kot napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan , lahko do jutri zjutraj v višjih legah zapade od 10 do 20 centimetrov snega. Medtem povsem po nižinah ni pričakovati omembe vredne snežne odeje. Temperature bodo namreč pozitivne, padavine pa razmeroma šibke, zato se bo sneg sproti talil, kar pomeni, da se ga bo lahko le tu in tam nabralo nekaj centimetrov, pojasnjuje.

"Nekateri izračuni meteoroloških modelov sicer kažejo, da bi lahko po kratkotrajnem premoru jutri popoldne ali zvečer predvsem jug Slovenije zajel nov padavin. Takrat bodo temperature tudi po nižinah nekoliko nižje, zato se bo morebitni sneg lažje oprijemal tal. Po tem scenariju bi na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem do ponedeljka zjutraj tla prekrila od pet- do deset-centimetrska snežna odeja, sneg pa bi lahko narahlo pobelil tudi nižine preostalega dela države. Bomo videli," še dodaja Nosan.

Arso opozoril pred nevarnostjo poplav na jugovzhodu države in v Vipavski dolini

Agencija RS za okolje (Arso) je v petek zvečer opozorila pred nevarnostjo poplav na jugovzhodu države in v Vipavski dolini. Zaradi obilnega deževja je največ težav ob rekah Vipava in Kolpa, ki sta v petek močno narasli, Vipava je v srednjem toku tudi poplavljala. Rast pretokov rek je sicer pričakovati tudi danes zvečer in v noči na nedeljo.

Po podatkih iz zadnjega hidrološkega poročila Arsa je reka Vipava v petek močno narasla, največji pretok v spodnjem toku pri Mirni pa je dosegla v današnjih zgodnjih jutranjih urah. Danes bo v spodnjem toku poplavljala tudi reka Kolpa. Ob današnji jutranji plimi bo povišana tudi gladina morja.

V petek zvečer je Arso poročal, da so pretoki rek po državi večinoma veliki, na skrajnem vzhodu države srednji in naraščajo, razlivajo se posamezne reke v osrednji, zahodni in južni Sloveniji. Proti jutru je večina rek začela upadati, še naprej pa bodo naraščale kraške reke in večje reke v spodnjem toku.

Danes zvečer in v noči na nedeljo je pričakovati ponoven porast pretokov rek po državi. Ob tem lahko pride tudi do razlivanj, so še sporočili iz Arsa, poroča STA.