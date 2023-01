V noči na 9. januar zažarelo nebo nad Kranjem. Praznovali neustavni praznik?

V noči iz 8. na 9. januar so iz vsaj sedmih lokacij širom gorenjske prestolnice proti nebu poletela pirotehnična sredstva. Navidez organiziran ognjement ni bil uradno prijavljen ne na občini ne na Policiji, kjer o dogodku niso bili obveščeni. Zaradi salve novoletnih raket, ki so bile izstreljene krepko po 22. uri, prav tako ni bilo podanih prijav za kršenje javnega reda in miru.

"Mestna občina Kranj ni bila obveščena, ni dovolila, še manj pa organizirala ognjemet, ki je na poslanem video posnetku. Smo namreč proti uporabi pirotehnike in k temu v decembrskem času pozivamo tudi občanke in občane Kranja," so nam na poizvedbo odgovorili na občini. Kot so poudarili, ognjemeta že od leta 2013 ne prirejajo niti za silvestrovo, saj stremijo k temu, da so okolju in živalim bolj prijazni.

Na občini so tudi povedali, da niso prejeli pritožb ali povpraševanj občanov, za kaj točno je šlo v noči na ponedeljek. "Smo pa iz neformalnih pogovorov zaposlenih razbrali, da so nekateri od njih oziroma njihovi znanci zaznali nočno dogajanje."

9. januar: dan, ko Banjaluka praznuje, Sarajevo pa huduje

Kot smo neuradno izvedeli, naj bi ognjemet organizirala skupina ljudi, ki je obeležila praznik Republike Srbske, entitete znotraj Bosne in Hercegovine. Ob istem času naj bi potekal tudi v nekaterih drugih evropskih prestolnicah.

9. januarja 1992 je namreč samooklicana skupščina poslancev srbske narodnosti v BiH pod vodstvom Srbske demokratske stranke sprejela deklaracijo o razglasitvi srbske republike BiH, ki naj bi vključevala vsa območja takrat še Socialistične republike Bosne in Hercegovine, kjer večinsko živijo prebivalci srbske narodnosti. Enostranska odločitev je sledila odločitvi skupščine BiH, ki je sklenila razpisati referendum o tem, ali želi BiH ostati v okrnjeni Jugoslaviji, potem ko sta jo junija 1991 zapustili Slovenija in Hrvaška. V Sarajevu ta dan nekateri označujejo za začetek krvave vojne, v kateri je umrlo več kot 100.000 ljudi, 2,2 milijona prebivalcev pa je zapustilo svoje domove.