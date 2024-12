V noči na nedeljo obilnejše padavine, možen tudi sneg do nižin

Danes bo prevladovalo oblačno vreme. Dopoldne bodo na Primorskem in Gorenjskem možna krajša sončna obdobja, popoldne pa se bo oblačnost povsod zgostila. Od severa se bodo nad večji del Slovenije razširile manjše krajevne padavine. Ker bo k nam dotekal hladnejši zrak, se bo meja sneženja spuščala. Zvečer bodo snežinke poplesavale do nadmorske višine okoli 800 metrov, ponoči pa še nekoliko nižje.

V sredo se bo na Primorskem in Gorenjskem počasi jasnilo, drugod bo ostalo večinoma oblačno in megleno. Ponekod bo še padlo nekaj kapelj dežja, v višjih legah pa bo naletaval sneg. V četrtek bo sonce posijalo tudi v vzhodnem in osrednjem delu države, proti koncu tedna pa se bo oblačnost znova povečala. Petek in sobota bosta večinoma suha, možna je le kakšna ploha, v noči na nedeljo pa nas bodo zajele obilnejše padavine. Prešla nas bo hladna fronta, ki bi lahko sneženje prinesla vse do nižin.

Napoved količine snežnih padavin je še zelo negotova. Izid bo odvisen od natančnega položaja ciklona, ki bo vplival na intenzivnost ohladitve in jakost padavin. Meteorološki modeli so glede tega še neusklajeni. Gotovo pa je, da bo tam, kjer bo zapadlo vsaj pet centimetrov snega, zimska idila vztrajala tudi v prihodnjem tednu, saj otoplitve ni na vidiku.