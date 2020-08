V noči na ponedeljek v zahodni Sloveniji možni močnejši nalivi

Danes reke sicer počasi upadajo, a ob nevihtah lahko predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke.

Minulo soboto smo dosegli vrhunec prvega vročinskega vala in zabeležili do zdaj najvišjo temperaturo v tem poletju. V Novi Gorici so izmerili kar 38 stopinj Celzija, podobno vroče je bilo v Vipavski dolini. Drugje je bilo stopinj sicer manj, a toplotna obremenitev je bila zaradi vlage v ozračju povsod visoka.

Vodnatost rek bo velika v ponedeljek, predvsem zvečer in v noči na torek. Možna so tudi razlivanja. V torek bodo narasle tudi Sava v srednjem in spodnjem toku ter Mura in Drava.

V ponedeljek zvečer bo gladina morja ob slovenski obali povišana, so v poročilu o hidrološkem stanju in napovedi še zapisali v agenciji za okolje.

Ponedeljek bo v zahodni Sloveniji oblačen s pogostimi padavinami, tudi nevihtami, medtem ko bo na vzhodu do večera še večinoma suho. Temperature bodo v večjem delu Slovenije ostale pod 30 stopinjami Celzija, na Gorenjskem, kjer bo dežja največ, pa morda celo ne bodo presegle 20 stopinj Celzija.

V noči na torek ali v torek dopoldne se bo čez naše kraje pomaknila hladna fronta, ki nam bo poleg občutne ohladitve za dobrih deset stopinj Celzija prinesla tudi večjo količino dežja, a bo že od srede naprej vreme spet bolj stabilno, temperature pa višje.