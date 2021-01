ANIMACIJA: V noči na sredo bo tudi nekatere nižine pobelil sneg

Gore in nekatere alpske doline prekriva za začetek januarja zelo debela snežna odeja, v prihodnji noči pa bo sneg pobelil tudi nekatere nižine preostalega dela države. Zaradi pozitivnih temperatur debelejše snežne odeje v nižje ležečih krajih sicer ni pričakovati, povsem drugače pa bo v višjih legah nad okoli 700 metrov nadmorske višine, kjer lahko do srede zjutraj lokalno zapade več kot četrt metra snega. Nove padavine nas bodo predvidoma dosegle ob koncu tedna, ko bo lahko tudi po nižinah snežilo pri negativnih temperaturah, vendar je natančna napoved količine padavin še zelo negotova.

Letošnja zima pri nas je v dosedanjem poteku zelo radodarna s padavinami. Medtem ko je po nižinah v preteklih dneh in tednih prevladoval dež, je gore obilno zasnežilo. Julijske Alpe in Karavanke v teh dneh prekriva celo najdebelejša snežna odeja v januarju po letu 2001, v Zgornjesavski dolini pa toliko snega v tem mesecu ni bilo že 43 let.

icon-expand V visokogorju se je po več dneh sneženja danes zjutraj pokazalo sonce. FOTO: Arso

Kljub vsej lepoti, ki nam jo v teh dneh nudijo obilno zasneženi vršaci, so razmere v gorah zahtevne in nevarne. Ker se snežna odeja zaradi nizkih temperatur le počasi preobraža, se obisk visokogorja tudi v prihodnjih dneh močno odsvetuje. Za svoje cilje si izberite nižje in manj strme vrhove.

Danes bo večji del dneva prevladovalo suho vreme. V večjem delu države se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost, kakšen sončni žarek bo prej izjema kot pravilo. Še največ jasnine bo do sredine dneva na Primorskem in v višjih legah, nato pa se bo tudi tukaj pooblačilo. Temperature se čez dan ne bodo veliko spreminjale. V večjem delu Slovenije bomo popoldne izmerili od 4 do 7 stopinj Celzija, v alpskih dolinah bo ničla, na Primorskem pa bo okoli 10 stopinj Celzija.

Po kratkotrajnem premoru nas bodo pozno popoldne od juga dosegle nove padavine. Nad zahodnim Sredozemljem je namreč nastal manjši ciklon, ki se zdaj skupaj s fronto pomika proti severovzhodu in bo v noči na sredo prešel tudi naše kraje. Ob približevanju ciklona se bodo zvečer padavine na jugu okrepile in postopno razširile nad vso državo. Noč na sredo bo oblačna s padavinami, ki jih bo v prvem delu noči več v južni, v drugem delu noči pa v severni Sloveniji. Sprva bo meja sneženja na nadmorski višini med 500 in 700 metrov, ponoči pa se bo nekoliko spustila in ob močnejših padavinah bo lahko snežilo tudi marsikje po nižinah.

icon-expand Debela snežna odeja v Kranjski Gori FOTO: Rok Nosan

Koliko snega lahko zapade? Na Notranjskem in Kočevskem, kjer bodo padavine najobilnejše, bo do jutri zjutraj predvidoma zapadlo od 5 do 15 centimetrov snega, v višjih legah nad okoli 700 metrov nadmorske višine pa ga lahko zapade tudi več kot četrt metra. Prav tako bo spet snežilo v alpskih dolinah, kjer se bo snežna odeja odebelila še za kakšnih deset, morda lokalno tudi 20 centimetrov. Podobno bo tudi v višjih legah drugod po državi, medtem ko bo po nižinah snega občutno manj, marsikje ga bo le za vzorec. Še največ, okoli pet centimetrov snega, bo zapadlo na Štajerskem in Koroškem, povsem brez snežne odeje pa bodo, kot vse kaže, ostali nižji deli vzhodne Slovenije (Prekmurje, Posavje, Bela krajina), saj bo v teh krajih zaradi nekoliko višjih temperatur in manjše intenzitete padavin prevladoval dež. Proti jutru bodo padavine povsod ponehale. Marsikje se bo zjutraj delno zjasnilo. Jutri čez dan bo spet več oblačnosti. Sredi dneva in popoldne bodo predvsem v južni, zahodni in osrednji Sloveniji nastale kratkotrajne krajevne plohe, ki bodo kljub kar visokim temperaturam lahko tudi snežne. Prav tako bodo možne posamezne nevihte. V alpskih dolinah bodo temperature marsikje ves dan malo pod ničlo, drugod bo popoldne okoli 5, ob morju pa 10 stopinj Celzija.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: Arso