KOMENTAR: V nogometu se še vedno dogajajo čudeži

Dve strani torej. Otroci, ki brcajo žogo po vsem svetu, nosijo že od malega drese Messija, Ronalda in drugih, če le pridejo do njih, in sanjajo, da bodo nekoč na njihovem mestu. Pa očetje in mame, ki vse življenje navijajo za svoj klub.

Enkrat samkrat sem bila na tekmi v Barceloni na Camp Nouu, na navadni ligaški tekmi. Barcelona je takrat 'natolkla' Almerio s pet proti nič.

Stadion je bil skoraj poln, okrog 80 oziroma 90 tisoč ljudi. V vrsti za mano je komentirala in navijala razširjena družina, dedi, babi, oči in mami, vsak z napol spečim otrokom v naročju – in takih družin je bilo veliko.

"Nogomet je čudovit šport ... Vedno je v njem to vznemirjenje, ko vidiš nekoga narediti nekaj, kar lahko naredi le trikrat ali štirikrat na tekmo, če imaš srečo, ali pa sploh ne, če te sreče ni. Ljubim njegov ritem, odsotnost formule zanj; ljubim to, kako lahko majhni igralci uničijo velike, česar v drugih kontaktnih športih ni, in všeč mi je, da ni nujno, da bo najboljše moštvo tudi zmagalo. In fizična pripravljenost ... In to, kako se združita moč in inteligenca." Prosti prevod samo enega izmed izlivov ljubezni do nogometa britanskega pisatelja Nicka Hornbya iz njegove knjige Nogometna vročica.

"Vse, kar vem o morali in dolžnostih, dolgujem nogometu." To so besede Alberta Camusa, Nobelovega nagrajenca za literaturo, ki je nogomet igral tudi sam. Njegov sodobnik, pisatelj in filozof Jean-Paul Sartre, je nogomet označil za 'metaforo življenja'. Režiser Pier Paolo Pasolini je zapisal: "Nogomet je poslednji misterij našega časa. Je globok obred, četudi je beg. Medtem ko so drugi misteriji, celo maša, v zatonu, je nogomet edini, ki ostaja. Nogomet je spektakel, ki nadomešča teater."

O nogometu kot religiozni izkušnji piše tudi slovenski pisateljMarjan Rožanc: "Naj je še tako površno, je vendarle res: nogomet–to druženje ljudi okrog večne Neznanke–je moja sekularizirana vera. Stadion je moja sekularizirana Cerkev. Nogometna publika je moje sekularizirano versko občestvo. Samo tu še moja duša stopi v konkreten, oprijemljiv svet, samo tu–ob tem najbolj banalnem dogodku–postane moja vera tudi telesna."

Veliki perujski pisatelj Mario Vargas Llosa, tudi Nobelovec, je razmišljal:

"Šport je za tiste, ki v njem uživajo, ljubezen do forme, spektakel, ki ne preide fizičnega, čutnost, instantno čustvo; spektakel, ki–v nasprotju s knjigo ali dramo–komajda pusti sled v spominu in ne obogati ali osiromaši znanja. V tem je njegova privlačnost: je vznemirljiv in prazen. To je razlog, zakaj lahko inteligentni in neinteligentni, kulturni in nekulturni ljudje enakovredno uživajo v nogometu."

"Zato prosim, bodite strpni do ljudi, ki športni dogodek opisujemo kot najboljši v svojem življenju. Ne primanjkuje nam domišljije, nimamo žalostnih in brezplodnih življenj; gre samo za to, da je vsakdanje življenje nekoliko bolj bledo in dolgočasno in vsebuje precej manj možnosti za nepričakovan delirij," je dejalNick Hornby.