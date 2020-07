DUTB prodaja zadnja stanovanja v Nokturnu

Prva stanovanja je DUTB sicer na trg dala že leta 2016 in 2017, a pojavile so se težave, zaradi katerih je morala nato sanirati velik del soseske, ki so jo sicer začeli graditi leta 2009. Spomnimo samo, da stanovalci zaradi ozkega uvoza v zgornjo etažo garažne hiše niso mogli priti do svojih parkirnih mest, ker so ob vsakem poskusu 'podrsali' svoja vozila.

Soseska, ki je kar nekaj let samevala, je pred lastništvom DUTB, propadala. Odpadal je dekorativni omet, popokali so števci v ceveh brez vode, dvigala niso delala. DUTB je tako morala v letih pred in po prvih nakupih stanovanj, ki so šla za med, pregledati in servisirati vse fasadne elemente v objektih: vhodna vrata, okna in senčila, sanirati vlago, obnoviti tlake v notranjih prostorih in na terasah, popraviti opleske, odpraviti napake na inštalacijah, obnoviti fasado, dvigala in zunanja igrala, strehe in svetlobne kupole ter obnoviti priključke.

Kot kaže je soseska tako pripravljena še na zadnje lastnike. Na DUTB pravijo, da so stanovanja zanimiva tako za domačine kot za tujce, primerna pa so tudi za investicijo. Stanovanja, ki bodo na voljo za ogled od sobote, 11. julija, so neto tlorisnih površin od 110,25 do 154 kvadratnih metrov.

Stanovanjska soseska Nokturno se sicer nahaja na brežini Markovca v Kopru in obsega tri nize večstanovanjskih objektov s skupno 235 stanovanj. "Naselje z odlično lokacijo nudi razgled na Koprski in Tržaški zaliv in privlačen morski ambient. Umaknjeno je od mestnega vrveža, hkrati pa nudi bližino potrebne infrastrukture za hiter dostop do obalnih mest ter sosednjih držav,"so zapisali v DUTB.