Za vrati najbolj luksuznih stanovanj v Sloveniji: oljen parket, vratar ...

In kako so videti stanovanja? Ena od enot, ki smo si jih ogledali, je s 170 kvadratnimi metri bivalne površine, kot pravijo v Schellenburgu, primerna predvsem za družine. Kot pove Petra Skočir , organizatorka trženja, je v stanovanju t. i. 'master spalnica' s svojo garderobno sobo in svojo kopalnico. Zraven je še ena spalnica za otroke, lahko tudi kabinet, posebej kabinet in dnevno-bivalni prostor.

In cena? 1,6 milijona evrov. V to sta vključeni tudi dve parkirni mesti v garaži, bodoči stanovalci pa lahko dodatno tudi dokupijo, in sicer za 40.000 evrov. Novega doma si tu pač ne more ustvariti vsak, priznava investitor Jože Anderlič. Stanovanja so namenjena predvsem tistim, ki si kaj takega želijo in lahko tudi privoščijo. Z eno besedo. In kaj po njegovem s Schelleburgom pridobiva Ljubljana? Jaz mislim, da je mesto pridobilo veliko s takim projektom, mislim, da bo seveda v ponos mestu Ljubljani, Ljubljančanom, pravi Anderlič.

Kot pravijo v Schellenburgu, je več kot 90 odstotkov kupcev Slovencev, stanovanja so v veliki večini kupovali brez kredita, uporabno dovoljenje pričakujejo v začetku novembra, prvi stanovalci pa naj bi se vselili do konca decembra.