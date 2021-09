V nov teden vstopamo z manjšo vremensko spremembo

V preteklosti smo se septembra pogosto soočali z obilnimi padavinami in poplavami, letošnji september pa si bomo bolj zapomnili po velikem številu sončnih ur. Tako smo po podatkih Arsa v večjem delu Slovenije v tem mesecu imeli že med 200 in 220 sončnih ur, kar ni veliko manj, kot jih običajno beležimo v juniju, čeprav so takrat dnevi občutno daljši.

Po večinoma sončnem in poletno toplem koncu tedna s temperaturami do 28 stopinj Celzija nas je ponoči dosegla manjša višinska motnja, zato bo danes vreme bolj spremenljivo. Precej oblačno bo v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije, drugod bodo lahko vmes tudi daljša obdobja sončnega vremena. Dopoldne bo v večjem delu Slovenije suho, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe, lahko se bo razvila tudi kakšna nevihta. Temperature pri tleh bodo namreč še vedno kar visoke, hkrati pa bo v višine dotekal nekoliko hladnejši zrak, kar pomeni, da bo ozračje nestabilno.

Popoldne bo najtopleje na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija. Na Goriškem in v osrednji Sloveniji bo okoli 24, drugod pa od 20 do 23 stopinj Celzija.